Beatsteaks live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Die Beatsteaks spielen am 25. August in der Parkbühne Wuhlheide

Die Beatsteaks entern auf ihrer „Yours“-Tour 2018 wieder die Bühnen der Republik und machen am 25. August Halt in Berlin. Im Gepäck haben Arnim Teutoburg-Weiß, Bernd Kurtzke, Peter Baumann, Thomas Götz und Torsten Scholz Songs aus ihrem aktuellen Album „Yours“ – und natürlich einige ihrer größten Hits wie „Hand in Hand”, „I Don’t Care As Long As You Sing“ und “Hello Joe”.

Wo spielen die Beatsteaks?

Das Open-Air-Konzert der Beatsteaks findet in der Parkbühne Wuhlheide (An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin) statt. Das auch "kleine Waldbühne" genannte Theaterrund faßt unbestuhlt 17.000 Besucher.

Gibt es noch Tickets für das Beatsteaks-Konzert?

Nein, für das Konzert in der Parkbühne Wuhlheide sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (25. August) um 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.30 Uhr.

Welche Songs werden die Beatsteaks spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Wuhlheide davon abweichen, aber diese Songs spielten die Beatsteaks bei ihrem Konzert am 3. Juli in Innsbruck:

Break Down Big Attack Summer L auf der Stirn Atomic Love Soothe Me Shiny Shoes Monster DNA Milk & Honey Automatic Gentleman of the Year To Be Strong Policoro Frieda und die Bomben Hey Du Jane Became Insane Yours Cut Off the Top Hello Joe Video Killed the Radiostar I Want It That Way I Do Let Me In Hand in Hand I Don't Care as Long as You Sing

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Was darf mit in die Parkbühne Wuhlheide?

Die Mitnahme von alkoholfreien Getränken ist bis maximal 0,5 Liter pro Person im Tetra-Pak oder PET erlaubt. Nicht erlaubt ist die Mitnahme von Glas, Dosen, sperrigen Gegenständen aller Art, Taschen und Rucksäcken größer DIN A4, Waffen beziehungsweise pyrotechnischen Artikeln, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, sowie Tablets, Laptops und Tieren.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Parkbühne Wuhlheide und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Beatsteaks-Konzert.

Die Beatsteaks live in Berlin, Sonnabend, 25. August 2018, Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19:30 Uhr, Parkbühne Wuhlheide, An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin