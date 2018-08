Unplugged Tour: Westernhagen spielt am 24. August 2018 in Berlin

Marius Müller-Westernhagen kommt am 24. August mit seiner "MTV Unplugged"-Tour" nach Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Mercedes-Benz Arena Westernhagen live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Im letzten Jahr zog Westernhagen buchstäblich das erste Mal "den Stecker" und zeichnete zwei Konzerte für das MTV Unplugged in Berlin auf - im Sitzen, ohne Verstärker und nur mit akustischen Instrumenten. Jetzt kommt die Deutschrock-Legende mit dem Programm nach Berlin und spielt am 24. August ein exklusives Livekonzert in der Mercedes-Benz Arena

"Wir wollten uns nicht einfach nur akustische Gitarren umhängen und die originalen Arrangements als verkapptes Best of runterspielen", sagt Marius Müller-Westernhagen. "Es galt, das Material von über vier Jahrzehnten meiner Arbeit als Songschreiber zu sichten und sich mit ausschließlich analogen Mitteln völlig neu zu erarbeiten."

Das erwartet die Besucher

Fans des Rockmusikers können sich auf einen sehr persönlichen und intimen Konzertabend in der Mercedes-Benz Arena freuen. Westernhagen wird gemeinsam mit seiner Band eine Reise durch sein einzigartiges musikalisches Schaffen unternehmen.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Westernhagen in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich, allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind ab 40,00 Euro im Vorverkauf unter mercedes-benz-arena-berlin.de erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (24. August) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: Daniella Midenge

Welche Songs wird Westernhagen in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Westernhagen am 18. Dezember 2017 in München:

Geiler is' schon Hass' mich oder lieb mich Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz Halt mich noch einmal Luft um zu atmen Es geht mir gut Weil ich dich liebe Alphatier Liebe (Um der Freiheit Willen) Lass' uns leben Liebeswahn Rosen Durch Deine Liebe Fertig Willenlos Mit 18 Taximann Sexy Wieder hier

Zugabe:

Unter meinem Fingernagel Johnny W. Freiheit

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Mercedes Platz läuft aktuell auch die Umgestaltung des Vorplatzes der Mercedes-Benz Arena. Bitte beachten Sie beim Einlass die aktuelle Beschilderung vor Ort und folgen Sie den Hinweisen des Sicherheitspersonals. Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten ab September 2017 neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Marius Müller-Westernhagen live in der Mercedes-Benz Arena, Freitag, 24. August 2018, Einlass ab 18.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.