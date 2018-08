Konzert: A-ha live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Morten Harket: A-ha spielen am 21. August 2018 in Berlin

Die Band a-ha spielt am 21. August im Rahmen ihrer aktuellen Electric Summer-Tour 2018 ein Konzert in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zu Tickets & Show.

Zitadelle Spandau A-ha live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Die legendäre norwegische Popgruppe a-ha verlängert ihre Electric Summer Tour und kommt am 21. August für ein exklusives Konzert in die Zitadelle Spandau. Im Gegensatz zur MTV Unplugged-Tour - a-ha spielten Anfang des Jahres in Berlin - werden sie in der Zitadelle Spandau mit Band und Streichersektion ein volles Elektro-Set spielen und sowohl altbekannte Hits als auch neues Material präsentieren.

Über die anstehende Tour sagt Morten Harket: "Wir haben eine enge Beziehung zu Deutschland und unseren Fans dort und haben auch Fans gesehen, die zu all unseren Shows reisen und die wir herzlich willkommen heißen. Es ist aufregend, draußen zu spielen und unsere Musik zu Orten zu bringen, die keine traditionellen Arena-Tour-Orte sind. Wie immer wollen wir die Dinge immer auf eine neue Art und Weise tun, damit die Dinge für unsere Fans aufregend bleiben. Wir freuen uns sehr auf diesen Electric Summer!“

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von a-ha sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für das Konzert in der Zitadelle Spandau ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für das Konzert von a-ha sind ab Euro 73,90 zzgl. Vorverkaufsgebühren unter dodotickets.de erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (21. August) um 17.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 19.30 Uhr.

Welche Songs wird a-ha spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten a-ha am 22. Juli in Freiburg:

Cry Wolf The Blood That Moves the Body The Weight of the Wind Minor Earth Major Sky Crying in the Rain Foot of the Mountain Analogue (All I Want) Train of Thought Stay on These Roads Sycamore Leaves Manhattan Skyline Lifelines Hunting High and Low I've Been Losing You The Sun Always Shines on T.V.

Zugabe:

Scoundrel Days The Living Daylights Take On Me

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

a-ha live in Berlin 2018, Dienstag, 21. August, Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19.30 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin