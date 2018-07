Medikamenten-Skandal: Ministerium will Fragen beantworten

Potsdam. Das unter Druck stehende brandenburgische Gesundheitsministerium will in der Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag umfassend über den aktuellen Medikamenten-Skandal berichten. "Im Gesundheitsausschuss morgen gibt es Antwort auf alle Fragen, die gestellt werden", kündigte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag an. Die Sitzung des Gremiums am Mittwoch hatten die Oppositionsfraktionen von CDU und Grünen beantragt.

Hintergrund ist, dass die Landesbehörden schon früh Hinweise hatten, wonach ein Pharmaunternehmen als dem Landkreis Teltow-Flämig mit in Griechenland gestohlenen Medikamenten gehandelt haben soll. Der Firma wurde aber erst vergangene Woche die komplette Betriebserlaubnis entzogen. Noch ist unklar, ob die gestohlenen Medikamente wegen schlechter Lagerung womöglich unwirksam waren. Sie waren an Krebspatienten in mehreren Bundesländern gegangen.

In Brandenburg steht derzeit vor allem Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) unter Druck. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen zwei Mitarbeiter des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit wegen Korruption. Gegen zwei Mitarbeiter der Pharmafirma wird seit dem Frühjahr wegen Hehlerei ermittelt.

( dpa )