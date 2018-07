Sexueller Übergriff: Polizei fahndet mit Fotos nach Täter

Berlin. Die Berliner Polizei sucht mit Bildern und Videos einen Mann, der eine Frau verfolgt und sexuell belästigt und angegriffen haben soll. Der Übergriff habe sich am 28. Januar im Stadtteil Neu-Hohenschönhausen ereignet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als die Frau in den Morgenstunden aus der Tramlinie M4 an der Haltestelle Weselstraße ausgestiegen sei, habe der Täter sie kurz darauf angegriffen. Dabei habe sich die Frau aber so heftig gewehrt, dass der Mann flüchtete. Der Täter soll 28 bis 32 Jahre alt sein, etwa 1,80 Meter groß und blond sein und eine stämmige Figur haben. Die Bevölkerung wird um Hinweise gebeten.

( dpa )