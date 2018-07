Ein Mann hält Pfefferspray in der Hand (Archivbild)

An einer Supermarktkasse eskalierte am Montagnachmittag ein Streit. Ein 27-Jährige sprühte mit Reizgas, auch Kinder wurden verletzt.

Lichtenberg Reizgas in Supermarkt versprüht: 14 Verletzte

Berlin. Ein Streit an einer Supermarktkasse in Lichtenberg ist am Montagnachmittag eskaliert. Ein 27-Jähriger versprühte Reizgas, verletzte sich dabei selbst sowie 13 weitere Personen, darunter einen fast zwei Jahre alten Jungen sowie ein sieben Jahre altes Mädchen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 27-Jährige in Begleitung eines 36-Jährigen gegen 17.15 Uhr das Geschäft an der Konrad-Wolf-Straße betreten. An der Kasse bat er einen 22-Jährigen, etwas nach vorne zu gehen. Daraufhin reagierte der 22-Jährige aggressiv und forderte den 27-Jährigen auf, sich vor dem Geschäft mit ihm zu schlagen.

Direkt hinter der Kasse soll der 22-Jährige dann laut Zeugenaussagen versucht haben, mit seinem Rucksack auf den 27-Jährigen einzuschlagen. Der 27-Jährige zückte ein Tierabwehrspray und zielte damit auf den 22-Jährigen. Durch das Reizgas wurden neben den Kindern acht Frauen im Alter von 32 bis 75 Jahren sowie drei Männer im Alter zwischen 23 und 42 Jahren verletzt. Die Personen klagten über Augen- und Atemwegsreizungen und wurden von Rettungskräften vor Ort behandelt.

Der Streit setzte sich derweil vor der Supermarkt fort. Der 22-Jährige griff sich laut Zeugenaussagen einen Kleinpflasterstein und bedrohte damit den 27-Jährigen, der zurück in das Geschäft flüchtete. Den Stein hielt er noch in der Hand, als Polizeikräfte eintrafen.

Das versprühte Reizgas wurde beschlagnahmt. Während der 27-Jährige nach der Personalienfeststellung vor Ort entlassen wurde, musste der 22-Jährige in eine Gefangenensammelstelle und durfte anschließend gehen.

Mehr Polizeimeldungen:

Drogen am Steuer - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

93-Jährige beißt Einbrecher - Täter fliehen

Glasflasche ins Gesicht geworfen - Polizei sucht nach Zeugen

Audifahrer rast mit 134 Stundenkilometern über Stadtautobahn

( BM )