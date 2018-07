Gegen Fahrraddiebstahl: Polizei bietet Dienstag Codierung an

Am Dienstag kann man sein Fahrrad in Berlin und Brandenburg codieren lassen.

Am Dienstagvormittag bietet die Polizei in Berlin die Möglichkeit zur Codierung an. Gestohlene Räder lassen sich so gut wiederfinden.

Berlin. Um Fahrraddiebstählen entgegenzuwirken, bietet die Polizei am Dienstagvormittag in Berlin die Möglichkeit zur Codierung an.

Wie es auf der Twitterseite der Polizei Brandenburg heißt, können Interessierte ihr Zweirad zwischen 9 und 12 Uhr am Hauptbahnhof sicherer machen lassen. Auch in Brandenburg gibt es am Nachmittag diese Aktion. Veranstaltungsort ist vor dem Fahrradhandel Buchholz in Ruhland von 13 bis 17 Uhr. Mitzubringen ist jeweils ein Personalausweis und ein Eigentumsnachweis.

Erst am Sonntag konnte die Polizei in Brandenburg an der Havel ein gestohlenes Fahrrad mithilfe der Codierung an den eigentlichen Besitzer zurückgeben. Offenbar hatte eine Bekannte des Eigentümers dessen Rad bei jemand anderem wiedererkannt, die Ermittlungen laufen noch.

#Fahrradcodierung lohnt sich! Am Sonntag konnten wir in #BrandenburgHavel ein geklautes Fahrrad anhand von Codierung und Fahrradpass zweifelsfrei zuordnen und so wieder an den Eigentümer übergeben! Eine Bekannte hatte sein #Fahrrad bei jemand anderem wiedererkannt. Wir ermitteln. pic.twitter.com/Sy7ykOE8Rm — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 24, 2018

Was genau ist Codierung?

Bei diesem Vorgang verewigt eine Graviermaschine oder ein spezieller Aufkleber auf dem Fahrradrahmen einen personenbezogenen, verschlüsselten Code, der sich aus Wohnort, Adresse und Initialen des Eigentümers zusammensetzt. Die Polizei kann anhand des Codes den Besitzer sofort ausmachen und diesen über den Diebstahl informieren.

Im April dieses Jahres hatte die Senatsverwaltung auf Anfrage des Grünen-Abgeordneten Stefan Taschner mitgeteilt, in welchen Berliner Bezirken 2017 die meisten Fahrräder geklaut wurden. Das Ergebnis: Mit 3931 Diebstählen lag Mitte bei Fahrraddiebstählen vorn.

( jhe )