In Bornow wachsen 220 Tomatensorten

Beeskow. Die Öko-Bäuerin Benedicta von Branca baut auf ihrem Demeter-Hof in Bornow bei Beeeskow (Oder-Spree) neben anderem Gemüse 220 Tomatensorten aus aller Welt an. Sie sind groß wie Honigmelonen oder klein wie Johannisbeeren, birnen- oder eierförmig, von klassisch rot über gelb, orange, grün, blau und sogar schwarz. Die zeitigen Sorten sind im Juni reif, die späten tragen Früchte bis zum ersten Frost. Ihren "Hof am Weinberge" hat die studierte Malerin seit Mitte der 1990-er Jahre aufgebaut.

Tomaten sind Nachtschattengewächse und daher empfindlich gegen Nachtfröste und Staunässe. Deswegen wachsen die meisten Sorten bei von Branca in Gewächshäusern. Die Früchte verkauft die gebürtige Münchnerin dreimal in der Woche auf Märkten in Berlin. Zu ihren Kunden zählen in der Hauptstadt auch mehrere Gastronomen.

( dpa )