Aktion Zeitgewinn: S-Bahn öffnet alle Türen gleichzeitig

An Bahnhöfen in der Innenstadt ist ein Pilotversuch gestartet. Damit soll die S-Bahn schneller vorankommen.

Berlin. Die Ansagen in den Zügen gibt es schon seit einigen Tagen, nun hat die S-Bahn ernst gemacht: Seit Montag öffnen sich an den Stationen zwischen Ostkreuz und Hauptbahnhof nach Einfahrt alle Zugtüren gleichzeitig. Das neue Verfahren ist ein Pilotversuch. Getestet werden soll, ob sich damit die Haltezeit der Züge verkürzen und die zuletzt schwache Pünktlichkeit der S-Bahn verbessern lässt. „Der Test ist Montag gut angelaufen, die Fahrgäste haben sich schnell darauf eingestellt“, sagte ein Bahnsprecher der Berliner Morgenpost.

Die Fahrzeugführer machen die Wagentüren täglich von 6 bis 20 Uhr zentral auf, wie die S-Bahn am Montag mitteilte. Bislang öffnen Fahrgäste, die ein- oder aussteigen wollen, die Türen jeweils einzeln per Knopfdruck. Gerade an Innenstadtbahnhöfen ist dann häufig zu beobachten, wie sich vor einzelnen geöffneten Türen großen Menschentrauben bilden, während andere geschlossen und damit ungenutzt bleiben. Die Züge müssen dann oft länger als eigentlich geplant an der entsprechenden Station halten, es kommt zu Verspätungen.

Keine Durchfahrt ohne Halt auf westlichem Ring

„Auf der Stadtbahn ist die Taktung mitunter sehr eng, die Züge fahren teilweise im Abstand von gut zwei Minuten. Hat ein Zug Verspätung, wirkt sich das schnell auf die nachfolgenden Bahnen aus. Für uns zählt also an den Haltebahnhöfen jede Sekunde“, erläuterte S-Bahn-Chef Peter Buchner die Neuerung.

Vor Einfahrt in die betroffenen Stationen erfolgt jeweils die Ansage „Achtung, Türen können automatisch öffnen“. An den Bahnhöfen selbst werden Fahrgäste per Ansage auf Deutsch und Englisch gebeten, die gesamte Länge des Zuges zum Einsteigen zu nutzen.

Die zentrale Türöffnung ist einer von rund 180 „Bausteinen“ einer Qualitätsoffensive, mit der die S-Bahn in Berlin besser und pünktlicher werden will. Einen weiteren Test sagte die S-Bahn nach heftigen Protesten von Fahrgästen und Widerstand aus der Berliner Politik noch vor Beginn ab. So war geplant, verspätete Züge auf der störanfälligen Ringbahn an zwei Stationen (Halensee und Hohenzollerndamm) ohne Halt durchfahren zu lassen, um Zeit aufholen.

