Depeche Mode in der Waldbühne in Berlin - Live-Blog vom Konzert

Am Montagabend treten Depeche Mode in der Ausverkauften Waldbühne in Berlin auf

Die Rockstars von Depeche Mode spielen am Montagabend in der Waldbühne in Berlin. Alle Geschehnisse im Live-Blog.

Berlin. Seit ihrer Gründung Anfang der Achtziger Jahre sind Depeche Mode zu einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten aufgestiegen. Hits wie "Enjoy the Silence", "Just Can’t Get Enough" oder "Master and Servant" ziehen die Leute bis heute in den Bann. Nun kommen die Dark-Wave-Stars für zwei abschließende Konzerte ihrer "Global Spirit"-Welttournee in die Waldbühne in Berlin.

Alles Wissenswerte und die besten Eindrücke vom Konzert gibt es hier im Liveblog.

++ 19:53 Uhr +++

So richtig will die Stimmung beim DAF-Auftritt noch nicht auf das Publikum überspringen. Auch nicht bei dem Song "Sex unter Wasser" - obwohl eine Abkühlung in der aufgeheizten Waldbühne gelegen kommen würde.

Foto: Julius Betschka / BM

+++ 19:44 Uhr +++

Los geht's mit DAF! Zum Auftakt spielen sie mit "Tanz den Mussolini" gleich ihr wohl bekanntestes Stück.

Foto: Julius Betschka / BM

+++ 19:38 Uhr +++

Wer sich beim Konzert betrinken möchte, muss reichlich Geld mitbringen. Ein Bier kostet 8,50 Euro. Dafür darf man den offiziellen Depeche-Mode-Becher aber behalten. Oder man erhält 3 Euro Pfand zurück.

Foto: Julius Betschka / BM

+++ 19:35 Uhr +++

Der Eingang der Waldbühne ist schon fast leergefegt. Längst drängen sich die Fans im Halbrund des Amphitheaters.

Foto: Julius Betschka / BM

+++ 19:30 Uhr +++

Vor Depeche Mode spielt erstmal die Vorband - in diesem Fall niemand geringeres als die deutschen Industrial-Rock-Legenden Deutsch Amerikanische Freundschaft, kurz DAF.

+++ 19:12 Uhr +++

Noch eineinhalb Stunden bis zum Konzertbeginn. Für Fans gibt es hier nochmal alle nötigen Infos zur Show heute Abend in der Waldbühne: Was Fans zum Depeche-Mode-Konzert in Berlin wissen müssen

+++ 18:32 Uhr +++

Erst 20.45 Uhr sollen Depeche Mode auf die Bühne kommen. Doch die Waldbühne ist schon fast voll: 22.000 Menschen feiern heute, wenn die britischen Synth-Rocker das vorletzte Konzert ihrer Tour spielen. Das letzte findet übrigens am Mittwoch statt. Ebenfalls in der Waldbühne.

