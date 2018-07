Ex-SPD-Innensenator fordert "Wertebekenntnis" von Migranten

Berlin. Der ehemalige Berliner Innensenator Ehrhart Körting (SPD) fordert ein Umdenken in der Asyl- und Integrationspolitik. In einem Gastbeitrag für die SPD-Parteizeitung „Vorwärts“ schreibt Körting, der von 2001 bis 2011 Innensenator in Berlin war: Für Antidemokraten, Rassisten und Menschen, die Frauenrechte nicht achten, gebe es „keine dauerhaften Bleiberechte in Deutschland“. Die Genfer Flüchtlingskonvention schreibe Migranten vor, die Gesetze des Aufnahmelandes zu achten.

Nachdenklich hätten ihn „deutliche Signale zu Fehlentwicklungen“ in den vergangenen Jahren gemacht - etwa der antisemitische Angriff auf einen Kippaträger vor einigen Wochen in Berlin. Außerdem die Vorfälle in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln, die das Frauenbild vieler Zuwanderer offenbart hätten, und die hohe Zustimmung von Deutsch-Türken für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Bei den Präsidentschaftswahlen im Juni hatten 65 Prozent von ihnen für den Politiker gestimmt. „Das wirft ein problematisches Bild auf das Demokratieverständnis dieser Wähler“, schreibt Körting.

Sprache und soziale Integration reichen nicht aus, um integriert zu sein

Der Ex-Innensenator fordert in seinem Beitrag, der bereits am 20. Juli erschien, eine Wende in der Integrationspolitik: Man müsse „noch mehr als bisher auf die Lebenskultur der Zuwanderer achten.“ Sprache und soziale Integration allein reichten nicht aus, um Menschen zu integrieren. Körting schreibt: „Deutsche Sprache sprechen auch Höcke, Gauland und Weidel. Ihr Gedankengut ist trotzdem erschreckend.“

Die Einbürgerung von Migranten müsse deshalb von „einem glaubhaften inhaltlichen Bekenntnis des Einbürgerungsbewerbers zu unseren Werten“ abhängig sein. Umfangreiche Prüfungen sollten zeigen, ob Migranten „unseren freiheitlich demokratischen Rechtsstaat wirklich wollen.“

Körting will deshalb, dass mehr Integrationskurse für Zuwanderer angeboten werden, die sich mit „Fragen der Lebenskultur und der Demokratie“ beschäftigen, um Migranten zu qualifizieren. „Der Staat wird Demokratieschulung finanziell unterstützen müssen“, schließt Körting.

Als Innensenator engagiert für Dialog mit Muslimen

In seiner Zeit als Innensenator engagierte sich Körting für den Dialog mit Vertretern von Berliner Muslimen. Sein Engagement war durchaus umstritten, weil er auch die Neuköllner Al-Nur-Moschee häufiger besuchte - diese gilt als Zentrum für Berliner Salafisten.

Unter seiner Führung wurde Sawsan Chebli, die heutige Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales im Roten Rathaus ist, Grundsatzreferentin für interkulturelle Angelegenheiten bei der Berliner Innenverwaltung. Sie sollte den Dialog mit muslimischen Gruppen stärken.