Dieser BVG-Busfahrer hat besondere Feierabend-Vorfreude

Ein bisschen Spaß muss sein - dachte sich wohl dieser Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe in der Nacht zu Montag.

Berlin. Die Werbung der BVG fällt oft durch witizige Motive und Sprüche auf, mit denen auch die Unzulänglichkeiten des öffentlichen Nahverkehrs gerne mal relativiert werden. Offenbar färbt der Stil der BVG-Kampagne inzwischen auch auf die MItarbeiter ab. Mitten in der Nacht zu Montag in Berlin: Während sich der Großteil der Hauptstädter im Tiefschlaf befindet und Hartgesonnene immer noch feierfreudig den Kiez unsicher machen, gibt es einen Mann auf den Straßen in Niederschöneweide, der seinen Feierabend zusammen mit dem nächtlichen Verkehr zelebriert. Gestatten: der wohl spaßigste BVG-Busfahrer von Berlin!

Mit Smiley und wahrscheinlich selbst breitem Grinsen im Gesicht lässt der Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe alle Vorbeifahrenden in Großbuchstaben wissen: „Ich habe fertig!“ Was einst ein berühmter Wut-Spruch der italienischen Trainerlegende Giovanni Trapattoni nach einem verloren Bayern-Spiel gegen den FC Schalke war, ist jetzt eine witzige Redensart in den wohl verdienten Feierabend.

Vielleicht wird auch dieser BVG-Busfahrer demnächst Teil der BVG-Kampagne unter dem Motto #weilwirdichlieben

