Sieg im ersten Testspiel für Turbine Potsdam

Eine Fußballerin trägt im Stadion am Luftschiffhafen in Potsdam (Brandenburg)eine Bank.

Potsdam. Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat sein erstes Saisonvorbereitungsspiel gewonnen. In Oranienburg siegte der sechsmalige deutsche Meister gegen den polnischen Drittligisten Gornik Leczna ungefährdet 7:1 (2:1). Für die Turbinen waren Neuzugang Lena Petermann und Nina Ehegötz jeweils doppelt als Torschützinnen erfolgreich. Außerdem trafen bei einem Eigentor der Gäste noch Torjägerin Svenja Huth und Kapitänin Felictas Rauch. Trainer Matthias Rudolph zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft nach einer Woche Training zufrieden. "Ich denke, dass es ein guter Auftakt gewesen ist", sagte Rudolph, "in der ersten Halbzeit haben wir mit dem System der letzten Saison gespielt. Nach dem Seitenwechsel habe ich etwas Neues ausprobiert." Auch mit den beiden zum Einsatz gekommen Neuzugängen Petermann (Freiburg) und Rieke Dieckmann (Duisburg) war der Trainer zufrieden. "Beide haben einen guten Eindruck hinterlassen", sagte Rudolph. Turbine startet am 16. September mit einem Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim in die neue Bundesligasaison.

( dpa )