Jugendliche greifen Männer mit Fäusten, Tritten und Ästen an

Berlin. Eine Gruppe Jugendlicher hat in Berlin-Mitte zwei Männer angegriffen und leicht verletzt. Die Männer im Alter von 21 und 22 Jahren trugen bei der Attacke Samstagnacht am Volkspark Humboldthain Verletzungen an Arm, Kopf und Rumpf davon, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die Männer und ein 21 Jahre alter Begleiter die etwa zehnköpfige Gruppe im Park getroffen haben. Die drei hätten zunächst versucht, der Gruppe aus dem Weg zu gehen. Am Parkausgang seien sie dann mit Fäusten, Tritten und Ästen attackiert worden. Ihr Begleiter entging dem Angriff, die anderen beiden retteten sich danach in Richtung S-Bahnhof Gesundbrunnen. Die mutmaßlichen Täter entkamen unerkannt.

( dpa )