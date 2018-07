Nach EM-Aus: Lambertz hofft auf stärkeren Schwimmer Koch

Berlin. Chefbundestrainer Henning Lambertz hofft, dass Brustschwimmer Marco Koch aus seiner verpassten EM-Nominierung die richtigen Schlüsse zieht. "Er geht jetzt in die Sommerpause, will da erstmal alles sacken lassen, und ich hoffe, dass er dann die richtige Reaktion zeigt und den Weg, den er eingeschlagen hat, konsequent weitergeht", sagte Lambertz am Sonntag bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften. Dort hatte Koch am Vortag seine letzte Chance auf ein Ticket für die Europameisterschaften mit einer Zeit von 2:08,97 Minuten über 200 Meter Brust nicht genutzt. Sorge, dass der 28 Jahre alte Weltmeister von 2015 aufhört, hat Lambertz nicht.

"Er ist natürlich sehr enttäuscht gewesen, weil er immer noch bis zuletzt gehofft hatte, dass es reicht", sagte Lambertz, der Koch am späten Samstagabend über die Nicht-Berücksichtigung für den EM-Kader informiert hatte. "Natürlich mag ihn jeder als Mensch. Marco ist ruhig, Marco ist sachlich, Marco ist hilfsbereit." Das habe es noch schwerer gemacht, die Entscheidung zu treffen.

( dpa )