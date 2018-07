Veranstalter: Über 250 000 Menschen feiern im Regenbogenkiez

Berlin. Mehr als 250 000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Samstag das lesbisch-schwule Stadtfest in Berlin-Schöneberg besucht. Am Sonntagmittag wurde Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zu einem Rundgang erwartet. Ab 11.00 Uhr gab es zudem Konzerte und DJ-Sets. Die Veranstalter zeigten sich sehr glücklich über den Verlauf des ersten Tages und sprachen von einer "Superstimmung". Gäste am Samstag waren der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD), Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und die Rechtsanwältin Seyran Ates. Das Motto dieses Jahr heißt: "Gleiche Rechte für Ungleiche - weltweit!" Das Stadtfest ist den Angaben zufolge das größte seiner Art in Europa.

( dpa )