Marktplatz-Turnier: Füchse verlieren Finale gegen Lemgo

Esslingen. Die Handballer der Füchse Berlin haben das Endspiel des Marktplatz-Turniers in Esslingen verloren. Der EHF-Pokalsieger unterlag am Samstag dem Bundesliga-Konkurrenten TVB Lemgo unter freiem Himmel mit 17:20 (10:10). Der neue Kapitän Hans Lindberg war über die Spielzeit von zweimal 20 Minuten mit vier Toren der erfolgreichste Berliner Torschütze. Lemgo spielte insgesamt flüssiger. Den Füchsen war noch das vor drei Tagen beendete, kräftezehrende Trainingslager deutlich anzumerken.

Das vorausgegangene Halbfinale hatten die Füchse noch souverän mit 20:13 (11:6) gegen den VfL Gummersbach gewonnen. In dieser Partie überzeugte der junge Neuzugang Jacob Holm mit Spielübersicht. Auch in dieser Begegnung traf Lindberg mit sieben Toren am häufigsten. Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison tritt das Team von Trainer Velimir Petkovic am 23. August bei Frisch Auf Göppingen an.

