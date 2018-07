Alles für den Dackel - Weltrekordversuch in Berlin scheitert

Berlin. Ein wildes Kläffen hallt über die Wiese der weitläufigen Dackelranch in Berlin-Lichtenrade. Mehr als 150 Kurz-, Lang- und Rauhaardackel hocken dort bei sommerlicher Hitze am Sonnabend nebst ihren Besitzern im Schatten der hohen Birken. Ziel des Treffens ist ein Weltrekord: 602 Dackel wären dafür nötig.

„Es ist natürlich schade, dass wir keinen neuen Rekord erreicht haben“, sagte Veranstalter Bernd Ehnes nach dem Treffen. Enttäuscht sei er aber nicht. „Es war trotzdem ein tolles Fest mit all den Dackelliebhabern.“

Ehnes ist einer der Inhaber des „Posh Teckel“ in Berlin-Neukölln, die Musikkneipe hat das diesjährige Dackeltreffen organisiert. In der selbsternannten „Kiezdackelbar“ gibt es Pommes in Dackelform, die Wände sind mit zahlreichen Bildern der namengebenden Hunderasse dekoriert. „Wir wollten einmal alle Dackelliebhaber hier in Berlin vereinen“, erklärt Judith Schmitt, Mitinhaberin der Musikkneipe.

Manuela Horst, 56, mit Luise und Antonia

Foto: David Heerde

Ein offizieller Notar vom Guinness-Buch der Rekorde ist nicht vor Ort, aber die Veranstalter dokumentieren jeden eintreffenden Dackel. „Wir fotografieren heute alle Hunde, außerdem erhalten die Besitzer eine Teilnahmeurkunde“, schildert Schmitt. Dafür wird jeder Vierbeiner auf einem Podest platziert, neben der ihm zugewiesenen Teilnehmernummer.

Dackelmuseum in Wien geplant

Die Dackelmischlinge Suki und Lucy sind Nummer 84 und 85, ihre Besitzerin Fiona Rukschcio ist aus Wien angereist. „Die beiden sind gerettete Hunde aus der Slowakei“, erzählt sie. „Durch sie habe ich mich in die Dackelrasse verliebt.“ Mittlerweile plant sie sogar ein Dackelmuseum in der österreichischem Hauptstadt - über 300 Exponate habe sie schon gesammelt, sagt Rukschcio.

Das Rekord-Dackel-Treffen in der Dackelranch in Lichtenrade

Foto: David Heerde

Rauhaardackel Rüdiger ist mit seinen 13 Jahren einer der ältesten Hunde hier. Das graue, zottelige Fell hängt ihm über die schwarzen Knopfaugen. „Erst neulich haben wir seinen Geburtstag gefeiert, auch seine Geschwister leben noch“, schildert Besitzer Rainer Baumann. Noch mache er eine gute Figur – bis zu 18 Jahren könnten die Hunde werden. Neben ihm steht Karl-Heinz Böhmann; stolz präsentiert er einen der jüngsten Dackel des Treffens. Sein rostbrauner Rauhaardackel Leines ist gerade einmal drei Monate alt.

Im Südwesten Englands war zuvor ein neuer Weltrekord aufgestellt worden. Dort kamen im März 2018 am Perranporth Beach insgesamt 601 Dackel zusammen - nach Angaben der Veranstalter neue Weltspitze. Die wollten die Berliner Organisatoren nun knacken. Um die Sicherheit der Vierbeiner zu gewährleisten, waren alle Teilnehmer aufgerufen, die Tiere an der Leine zu führen. Auch ein Tierarzt war vor Ort.

Vierbeiner mit Kultstatus

Der Dackel, auch Teckel genannt, wurde ursprünglich als Jagdhund gezüchtet. Mit seinen kurzen Beinen und der geringen Größe kann er sich in unterirdische Höhlen graben, um dort Füchse oder Dachse zu jagen. Heute wird der Dackel jedoch vor allem als Haustier gehalten - für die Teilnehmer des Dackeltreffens hat der Vierbeiner mit den Schlappohren Kultstatus.

Diesen Trend bestätigt auch der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH). Demnach wurden 2016 knapp 6000 Dackelwelpen geboren. In den 1970er Jahren sei der Wert zwar noch fünfmal so hoch gewesen, so der Verband. Doch nach einer Tiefphase um 2013 würden die Zahlen wieder kontinuierlich steigen.

„Der Dackel wird immer beliebter“, berichtet auch Hundezüchterin Beate Franzke. Etwa sechs Dackel zieht die Berlinerin pro Jahr auf, mit allen Papieren liege der Preis bei rund 1000 Euro pro Hund. Mittlerweile würden sich auch immer mehr junge Menschen so ein Tier zulegen, sagt sie und lacht. „Der Dackel ist der neue Trendhund, so etwas wie der neue Mops.“

