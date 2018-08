Berliner Bierfestival 2018 - Programm, Termin & Tipps

Zwischen dem 3. und 5. August wird in Berlin wieder der längste Biergarten der Welt aufgebaut

Am Wochenende findet die Berliner Biermeile statt. Motto 2018: Biere vom anderen Ende der Welt

Bier, so weit das Auge reicht: Auf mehr als zwei Kilometern Straßenlänge präsentieren beim 22. Internationalen Berliner Bierfestival vom 3. bis 5. August 2018 rund 350 Brauerein aus 90 Ländern ihre Kreationen. Zwischen dem Strausberger Platz und dem Frankfurter Tor können an dem Wochenende knapp 2400 verschiedene Biere verköstigt werden. Für Unterhaltung sorgen auf den 19 Bühnen der mehr als zwei Kilometer langen Biermeile Künstler aus dem In- und Ausland mit Live-Musik sowie Show- und Unterhaltungsdarbietungen.

Das Internationale Berliner Bierfestival ist auch eine Touristenattraktion und findet seit 1997 statt. Jedes Jahr steht eine bestimmte Bierregion, ein Land oder ein Thema im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Foto: imago stock&people

Diese Mal stehen Erzeugnisse aus Übersee im Blickpunkt: Neuseeland wird sich laut Veranstalter von seiner schönsten „Hopfenseite“ zeigen und mit ausgewählten Bierspezialitäten "für geschmackliches Fernweh" sorgen. Die Festivalbiere 2018 sind das Pale Ale "Discovery" und das Porter Ale "Elemental" der neuseeländischen Brauerei "Renaissance Brewing Co." und außerdem zwei Pale Ales der Tuatara Brewery: "Kapai" und das "Tomahawk".

Biermeile mit Bühnen und Bands

Bands und Musikkapellen aus verschiedenen Regionen Deutschlands und der Welt sorgen auf 19 Bühnen für biergerechte Unterhaltung. Die musikalische Bandbreite reicht von Volksmusik über bulgarische Schlager bis hin zu Irish Folk und Rock. Darüber hinaus stehen Shows und Unterhaltungseinlagen auf dem Programm.

Das sind die Öffnungszeiten der Biermeile

Freitag, 3. August: 12 bis 24 Uhr

Sonnabend, 4. August: 10 bis 24 Uhr

Sonntag, 5. August: 10 bis 22 Uhr

Foto: Christian Hahn

Wie komme ich zur Biermeile?

Es lohnt sich das Auto stehen zu lassen: Die Biermeile ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Mit der U-Bahnlinie 5 gelangt man von den Bahnhöfen Strausberger Platz, Weberwiese und Frankfurter Tor zur Partymeile an der Karl-Marx-Allee.

22. Berliner Bierfestival, 3.-5. August 2018, Freitag (12-24 Uhr), Sonnabend (10 bis 24 Uhr), Sonntag (10 bis 22 Uhr), an der Karl-Marx-Allee, 10243 Berlin. Eintritt frei