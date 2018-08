Carlos Santana spielt am 17. August in der Zitadelle Spandau

Carlos Santana spielt am 17. August ein exklusives Konzert in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zur Show, Tickets & Termin.

Zitadelle Spandau Santana live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Santana ist auf Europa-Tournee: Seit mehr als 40 Jahren steht die Band Santana an der Spitze des internationalen Rockgeschehens. Alben wie „Santana“, „Abraxas“, „Supernatural“ oder „Ultimate Santana“ mit einer Auflage von insgesamt weit mehr als 100 Millionen spannen einen Bogen von Woodstock bis in die Gegenwart. Jetzt kommt die Latin-Rock-Legende Carlos Santana im Rahmen der "Divination 2018"-Tour mit seiner Band nach Berlin. Im Gepäck: Ein Mix seiner All-Time-Klassiker wie "Samba pa Ti", "Black Magic Woman" und "Oye como va", jüngere Songs wie "Maria, Maria" und aktuelle Neuinterpretationen von Rock-Klassikern.

Wo werden Santana auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag, 17. August, gegen 17.30 Uhr. Gegen 18.30 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von Santana in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für die Konzerte sind ab 73,65 Euro zzgl. Gebühren im Vorverkauf erhältlich. Die Tickets gibt es online unter zitadelle-berlin.de.

Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Welche Songs werden Santana in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten Santana am 7. Juli in Paris:

Soul Sacrifice Jin-go-lo-ba Evil Ways A Love Supreme Black Magic Woman/Gypsy Queen Oye como va Samba pa ti Right On Umi Says Total Destruction to Your Mind Mona Lisa Maria Maria Foo Foo Corazón espinado Toussaint L'Ouverture

Zugabe:

Are You Ready Smooth Love, Peace and Happiness

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Santana live in Berlin 2018, Freitag, 17. August, Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 18:30 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin