Brustschwimmer Koch holt Meistertitel und darf auf EM hoffen

Berlin. Brustschwimmer Marco Koch kann sich weiter Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme machen. Der 28-Jährige wiederholte am Samstag bei den deutschen Meisterschaften auf der 200-Meter-Strecke seinen Titelgewinn aus dem Vorjahr und schlug nach 2:08,97 Minuten an. Mit seiner Zeit liegt Koch im europäischen Vergleich dieses Jahres auf dem siebten Rang. Ob das für eine Nominierung für den Saisonhöhepunkt Anfang August in Glasgow reicht, ist noch offen. Chefbundestrainer Henning Lambertz wollte sich dazu unmittelbar nach dem Rennen nicht äußern.

Koch war im vorgegebenen Qualifikationszeitraum an der vom Deutschen Schwimm-Verband geforderten Norm für die Europameisterschaften gescheitert. Lambertz hatte dem Weltmeister von 2015 jedoch eine Hintertür offen gelassen. Bei einer Zeit an diesem Wochenende, die es Koch erlauben würde, in Schottland um die Medaillen zu kämpfen, wäre der Darmstädter dabei, hatte Lambertz vor dem Start der Titelkämpfe gesagt.

