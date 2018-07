Berlin. Marius Zobel ist deutscher Meister über 200 Meter Freistil. Der Magdeburger verwies am Samstag in 1:47,92 Minuten Titelverteidiger Poul Zellmann auf Platz zwei. Beide sind auf der Weltrekordstrecke von Paul Biedermann auch für die Europameisterschaften Anfang August in Glasgow nominiert. Bei den Frauen siegte Annika Bruhn aus Neckarsulm, die auch schon über die halbe Distanz in Berlin gewonnen hatte. Die 25-Jährige ist bei der EM, dem Saisonhöhepunkt, ebenfalls dabei.

( dpa )