Berlin. Zivilpolizisten haben in Prenzlauer Berg zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen. Einer der beiden Männer sollte am Sonnabend einem Haftrichter vorgeführt werden, teilten die Beamten mit. Bei ihm soll es sich laut Polizei um einen einschlägig bekannten Fahrraddieb handeln.

Die Zivilfahnder hatten den Mann am Freitagabend in der Diesterwegstraße beobachtet, wie er mit einem E-Bike für Damen auf einen haltenden Kleintransporter zuging und mit dem 39 Jahre alten Fahrer sprach. Bei der Kontrolle der beiden fanden die Polizisten in dem Rucksack des jüngeren Mannes mutmaßliches Aufbruchwerkzeug für Fahrradschlösser. Sie beschlagnahmten das Werkzeug und das mutmaßlich gestohlene Fahrrad.

( dpa )