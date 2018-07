Bestes Sommerwetter: Mögliche Schauer am Sonntag

Berlin. Viel Sonne, wenig Wolken - in Berlin und Brandenburg ist für das Wochenende bestes Sommerwetter angekündigt. Nur im Nordwesten Brandenburgs kann es laut Deutschem Wetterdienst am Sonntag in den Nachmittags- und Abendstunden zu einzelnen Schauern und Gewittern mit Starkregen kommen.

Die Temperaturen sollen laut Vorhersage am Samstag in Berlin etwa 29 Grad und in Brandenburg zwischen 27 Grad und 32 Grad erreichen. In der Nacht zu Sonntag kühlt sich die Luft auf 17 bis 13 Grad ab. Am Sonntag erwarten die Wetterexperten in der Region Höchsttemperaturen zwischen 26 und 30 Grad.

Damit bleibt die Brandgefahr in Berlin und Brandenburg weiter hoch. In Berlin-Blankenburg standen am Freitagnachmittag 10 000 Quadratmeter Feld und ein Mähdrescher in Flammen. Laut Feuerwehr waren die Löscharbeiten nach rund sieben Stunden beendet. 60 Kräfte waren im Einsatz. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, hieß es auf Twitter. In fünf Landkreisen Brandenburgs besteht die höchste Waldbrandstufe.

( dpa )