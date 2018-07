Ferienzeit: Postkarten nach wie vor beliebt

Postkarten werden in der Dresdner Altstadt zum Verkauf angeboten.

Potsdam. Trotz moderner Kommunikationsmöglichkeiten über Whatsapp, Facebook und Co. erfreuen sich Postkarten in Brandenburg nach wie vor großer Beliebtheit. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Gerade in der Urlaubszeit, zu Weihnachten und zu Ostern sind sie beliebt. Dann ist Postkartenzeit", sagte eine Pressesprecherin der Deutschen Post. Für Brandenburgs Einzelhandel lohnt sich der Verkauf von Post- und Ansichtskarten nach wie vor, wie es beim Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) heißt. "Das ist nach wie vor ein wachsender Markt", sagte ein Referent. Allerdings würden Karten zunehmend eher gesammelt als verschickt.

( dpa )