19-Jähriger nach Brand in Flüchtlingsunterkunft in Haft

Neuruppin. Nach dem Feuer in einer Asylunterkunft in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ist der mutmaßliche Brandstifter in Untersuchungshaft. Der 19-Jährige aus Pakistan gestand die Tat am Donnerstag in einer Vernehmung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Richter am Amtsgericht habe Haftbefehl erlassen. Der junge Mann hatte demnach am frühen Mittwochmorgen die Matratze seines Bettes angezündet und anschließend auf der Straße zehn Autos demoliert. Durch den Brand hatten vier Bewohner des Heims Rauchgasvergiftungen erlitten. Während der Löscharbeiten wurden rund 140 Bewohner in Sicherheit gebracht. Von dem Feuer sei jedoch nur das Zimmer des 19-Jährigen betroffen gewesen, hieß es.

( dpa )