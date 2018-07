Verkehrskontrolle: Berliner Rapper am Kudamm festgenommen

Am Donnerstag hat Rapper Kontra K einen Massenauflauf am Kudamm ausgelöst. Er lieferte sich eine hitzige Diskussion mit der Polizei.

Berlin. Ein polizeilicher Routineeinsatz hat am Kurfürstendamm einen Massenauflauf ausgelöst. Wie am Freitag bekannt wurde, stoppte eine Zivilstreife am Donnerstagnachmittag einen Autofahrer, der nach Polizeiangaben mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Busspur unterwegs war. Bei dem Angehaltenen handelt es sich um den in der Berliner Rap-Szene durch mehrere Nummer-1-Hits bekannten Musiker „Kontra K“.

Ein im Internet veröffentlichtes Video, das mittlerweile offenbar wieder entfernt wurde, zeigt den sichtlich erregten Rapper in einer offenbar hitzigen Diskussion mit Polizisten. Im Verlauf wird der 31-Jährige schließlich von mehreren Beamten zu Boden gebracht. In einem Interview mit dem Radiosender Jam FM beteuerte der Musiker, er sei lediglich zehn Stundenkilometer zu schnell gewesen und habe sich trotzdem sofort etwa 40 bis 50 Polizisten gegenüber gesehen, die ihn überwältigt und zur nächsten Dienststelle gebracht hätten.

Die Polizei stellte den Vorfall am Freitag allerdings gänzlich anders dar. Der Mann sei während einer Verkehrskontrolle am Kurfürstendamm wegen überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtloser Fahrweise aufgefallen, sagte ein Sprecher. Da sich der 31-Jährige immer aggressiver verhalten habe, hätten sich die Beamten zu einem Drogenschnelltest entschieden. Darauf angesprochen habe der Mann herumgeschrien und die Beamten bedroht, worauf er überwältigt und festgenommen wurde.

Nach einer Blutentnahme sei er wieder entlassen worden. Gegen den 31-Jährigen wird jetzt wegen Widerstand und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Vorfall löste in den sozialen Medien heftige Debatten aus. Fans des Rappers attackierten dabei die Polizei, aber auch der 31-Jährige selbst musste ob seines Verhaltens gegenüber den Beamten Kritik einstecken.

( hhn )