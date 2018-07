Schwarzfahrer schleift Kontrolleurin über Bahnsteig

Eine 34 Jahre alte Kontrolleurin ist am Donnerstag am S-Bahnhof Greifswalder Straße am Fuß verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau war zusammen mit einer Kollegin und einem Fahrgast ohne Ticket an der Greifswalder Straße aus der Bahn gestiegen. Als der 16-Jährige versuchte zu fliehen, fasste ihn die 34-Jährige am Rucksack. Der Schwarzfahrer lief weiter, ergriff den Arm der Frau und schleifte sie über den Bahnsteig.

Der anderen Kontrolleurin gelang es, ihre Kollegin aus dem Haltegriff zu befreien, woraufhin der Jugendliche sofort flüchtete. Ein Reisender hielt den Jungen schließlich fest und alarmierte die Bundespolizei.

Die Bundespolizei leitete gegen den 16-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung ein. Zudem stellte sie bei dem Jugendlichen aus Mitte einen im Rucksack mitgeführten Schlagstock sicher.