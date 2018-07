Ed Sheeran - Der unscheinbare Megastar in Berlin

Berlin. Die roten Haare kleben verschwitzt an seiner Stirn. Er trägt ein ausgewaschenes T-Shirt, dazu Jeans und Turnschuhe. Und natürlich eine Gitarre um den Hals. Eine Band braucht Superstar Ed Sheeran nicht: Für alle anderen Instrumente bedient der Brite seine Loop-Station, ein Gerät, auf dem er vorab aufgenommene Tonspuren abspielt. Aber Sheeran alleine macht die Musik, unterhält sein Publikum, bringt seine Fans zum Tanzen und Kreischen.

Sein Konzert im ausverkauften Olympiastadion in Berlin fühlt sich an, wie zu Beginn seiner Karriere, als der 27 Jahre alte Musiker noch auf der Straße oder in Londoner U-Bahn-Stationen musizierte: Lässig, nahbar, unkonventionell.





Doch nun füllt er die größten Open-Air-Stadien der Welt. Zehntausende Fans jubeln ihm zu. Ihm, Ed, dem Unscheinbaren. Er ist verlobt mit seiner Jugendliebe Cherry Seaborn, einer Finanzberaterin. Zusammen mit ihren beiden Katzen, von denen er regelmäßig Bilder und Videos auf seinen Social-Media.-Kanälen postet, leben sie in London. Hochzeit und Kinder? Wünscht sich Sheeran sehnlichst, wie er immer wieder in Interviews betont.





Diese Bodenständigkeit hört man auch in seiner Musik, in seinen sanften Gitarrenmelodien und in seinen Texten. Seine Songs schreibt er übrigens alle selbst. Sie spiegeln ihn und sein Leben wieder. In seinem Hit „Castle on the Hill“, dem Eröffnungssong seines gut eineinhalbstündigen Konzerts im Berliner Olympiastadion, besingt er seinen Heimatort Framlingham in der ostenglischen Provinz Suffolk. Und das Lied „Perfect“ hat er für seine Verlobte geschrieben. Dazu breitet sich im Olympiastadion ein Lichtermeer aus Handy-Taschenlampen aus. So geht Romantik 2.0. „Wir stehen barfuß auf dem Rasen, hören unseren Lieblingssong“, singt er. Sheeran beschreibt damit tatsächlich einen intimen Moment, in dem er mit Cherry auf Ibiza barfuß auf der Wiese steht und zur Musik tanzt.

Seine Fans lieben seine Authentizität.

Seine Fans lieben genau das an seiner Musik: Authentizität. Als Sheeran „Perfect“ singt, schließen viele Zuschauerinnen ihre Augen. Verträumt bewegen sie ihren Kopf zur Musik hin und her. Ob sie sich wohl gerade vorstellen, dass sie mit dem Sänger barfuß tanzen?





Zum Ende, als Zugabe, spielt Sheeran noch seinen Megahit „Shape of you“. Extra dafür hat er ein grünes T-Shirt der deutschen Nationalmannschaft angezogen. Das Lied, das unter anderem in Deutschland auf Platz eins der Charts stand, räumte vergangenes Jahr übrigens den Grammy als „Bester Song“ ab – immerhin der wichtigste Musikpreis der Welt.





Trotzdem: Eigentlich füllen Sänger, die lediglich mit einer Gitarre auf der Bühne stehen, keine Stadien. Und auch Ed Sheerans Auftritt, sein Auftreten und seine Performance würde man eher in einem kleinen Irish Pub vermuten. Immer wieder spricht er mit dem Publikum, bringt es mit kleinen persönlichen Anekdoten zum Lachen.

Aber heute folgen Sheeran mehrere Kameras, fangen jede Bewegung seiner Finger ein, als die rasch über die Saiten der Gitarre gleiten, und werfen sie auf die großen Leinwände hinter ihm. Mit Special Effects wirkt es Mal, als würde Sheeran brennen, Mal, als ob gerade einfriert - wenn er von Liebeskummer singt. Vor der Bühne stehen Zehntausende Fans, lauschen fasziniert seinen Liedern über Liebe, Verlust und Vertrauen und jubeln dem unscheinbar wirkenden Jungen von nebenan zu. Ed Sheeran wagt den Spagat: Er spielt einen Pub-Gig im Olympiastadion. Und es funktioniert ausgezeichnet.



