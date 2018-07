Auch in Berlin: Immer mehr Menschen haben zwei Berufe

Berlin. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit waren im vergangenen Jahr 3,26 Millionen Menschen mehrfachbeschäftigt. 2016 waren es noch 3,13 Millionen Menschen. Seit 2004 hat sich die Zahl fast verdoppelt. Die meisten Multijobber gehen neben einer sozialversicherungspflichtigen einer geringfügigen Beschäftigung nach, weil der Verdienst nicht zum Leben reicht.

Ein Drittel übt nach einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Haupt- und im Nebenjob denselben Beruf aus. Es gibt aber zunehmend Menschen, die in zwei Berufen arbeiten. Teils fehlen Vollzeitstellen, teils lässt sich im einen Beruf schwerer Geld verdienen – so häufig bei Künstlern. Manchmal spielt auch der Wunsch nach Neuorientierung eine Rolle.

Nur wenige Zentimeter trennen die zwei Berufe von Monica Karsai. Bei ihr zu Hause steht ein riesiger Schrank mit breiten Schubladen: In einem der Schübe sind etwa 100 Brillen aufgereiht, daneben in drei anderen Make-up, Puder, Stifte, Bürsten und Pinsel in allen Farben und Größen. Monica Karsai ist Augenoptikerin ebenso wie Hair-&-Make-up-Artist.

An vier Tagen in der Woche fährt die 33-Jährige von ihrer Wohnung in Friedrichshain nach Eberswalde in Brandenburg, ihre Heimatstadt. Dort passt sie Kontaktlinsen an, bestimmt die Sehstärke ihrer Kunden, fertigt und repariert Brillen. Seit 17 Jahren macht sie das bereits. „In der Schule habe ich mein Berufspraktikum beim Optiker gemacht, das hat mir gefallen“, nach dem Mittleren Schulabschluss hat sie dann dort einen Ausbildungsplatz bekommen. Erst mal etwas Vernünftiges lernen, rieten ihr alle.

Aber geträumt hat sie immer schon von einem kreativen Beruf, irgendwas mit Mode, Beauty sollte es sein. Das blieb erst mal ihr Hobby. „Vor einer Party haben sich immer alle Freundinnen bei mir getroffen, ich habe allen die Haare gemacht und sie geschminkt“, erzählt sie.

Die finanzielle Sicherheit gibt ihr der Angestelltenjob

Vor drei Jahren, als sie 30 wurde, „kam dann der Knall“, wie sie es beschreibt, „da habe ich plötzlich gemerkt: Ich muss etwas verändern, ich will meinen Traum leben.“ Bis dahin hatte sie noch in Eberswalde gewohnt, jetzt zog sie nach Berlin, bewarb sich bei Make-up-Schulen und bekam nicht nur einen Platz, sondern auch ein Stipendium. „Anders hätte ich das gar nicht finanzieren können“, sagt sie. Zumal sie nach der Ausbildung auch ihre Erstausstattung kaufen musste: Fast 3000 Euro kosteten die vielen Produkte, die jetzt in den drei Schubladen liegen.

Wenn sie zu einem Termin fährt, wählt sie daraus aus und füllt einen Trolley, mit dem sie sich zum Kunden begibt. Zu einem Shooting, ans Set, sogar auf einer Parkbank hat sie schon geschminkt.

Ein Schulpraktikum brachte Monica Karsai (l.) zur Augenoptik. Mehr als ein Jahrzehnt später ist das noch immer ihr Hauptstandbein

Foto: BM

Fünf Monate dauerte die Ausbildung, ihr Chef hatte sie für die Zeit freigestellt, „Hauptsache, du kommst wieder“, habe er ihr gesagt. Sie kam wieder. Allerdings reduzierte sie auf 30 Stunden, um Luft zu haben für das Styling-Geschäft.

In manchen Wochen kommt sie jetzt auf eine Arbeitszeit von 50 Stunden und mehr. Aber ihr Chef gibt ihr Freiheiten: „Manchmal werde ich spontan gebucht, da bekomme ich dann frei.“ Diese Großzügigkeit schätzt sie sehr. Und auch die finanzielle Sicherheit, die ihr erster Beruf gibt: „Manchmal kommt zwei Wochen lang kein Anruf, da bin ich froh, dass ich einen festen Job habe.“

Das Mode- und Beauty-Business sei hart umkämpft, „ein Ellbogengeschäft“, nennt es Monica Karsai, besonders in Berlin, wo die Konkurrenz groß ist. Um ins Geschäft zu kommen, reiche es nicht, darauf zu warten, dass jemand anruft. Sie schminkt und stylt auch, um ihr Portfolio zu erweitern und immer neue Fotos auf ihren Instagram-Account zu stellen. Die Zahl der Follower ist wichtig in diesem Geschäft.

Models verlangen viel Einfühlungsvermögen

Ihre beiden Berufe sind wie zwei Welten: Die eine verlässlich und mit festen Arbeitszeiten, die andere schnelllebig und unvorhersehbar. Doch in ihrem neuen Beruf profitiert sie vom alten: „Als Augenoptikerin habe ich gelernt, auf Kunden einzugehen, ihre Wünsche zu erfüllen, ihnen Unsicherheit zu nehmen, immer Ruhe zu bewahren und nicht zickig zu reagieren, wenn sie mal unfreundlich oder ungeduldig sind.“

Diese Erfahrung kommt ihr jetzt zugute. Die Künstler oder Models, mit denen sie zu tun hat, seien doch häufig etwas komplizierter als die Kunden im Optikergeschäft. Da ist noch mehr Fingerspitzengefühl gefragt. Wenn sie für einen Job gebucht wird und schon vorher weiß, wer der Kunde ist, bereitet sie sich immer vor, versucht viel über ihn zu erfahren und überlegt sich schon vorher, welches Styling passen würde.

Trotz dieser Herausforderungen macht ihr der neue Beruf viel Spaß und sie kann es sich sogar vorstellen, ihn zu ihrem einzigen zu machen. Bis Ende dieses Jahres will sich Monica Karsai selbstständig machen. Ein paar Jahre durch die Welt zu jetten, das wäre ein Traum – zumindest für eine gewisse Zeit.

Bis dahin allerdings wird sie weiter regelmäßig nach Eberswalde fahren, um Menschen zu einem besseren Sehen zu verhelfen. Und daneben an bestimmten Tagen das Make-up zusammenpacken, ihren Trolley bestücken und sich zu einem Kunden aufmachen, um ihm ein besonderes Aussehen zu verleihen.

Tagsüber am Ball, nachts am Regler

Hockeytrainer Ulrich Kuske (li.) legt abends als DJ U.P.E.K. in Clubs oder auf privaten Partys auf

Foto: Maurizio Gambarini

So jemand wie Ulli Kuske wird in Berlin gerade händeringend gesucht. Er hat ein abgeschlossenes Studium zum Grundschullehrer, aber in der Schule ist er nicht. Angebote hat er, aber der 45-Jährige schüttelt den Kopf. Nein, er hat doch schon zwei Berufe, und die gefallen ihm gut. Ulli Kuske ist Hockeytrainer und DJ. Und das schon seit fast 30 Jahren. „Es war eigentlich keine Entscheidung, sondern es hat sich so ergeben“, sagt er.

Angefangen hat es in seinem damaligen Hockeyclub, dem BSC in Grunewald. Der Platz war so etwas wie sein zweites Zuhause, Hockey seine Leidenschaft. Als Jugendlicher wurde er gefragt, ob er eine Kindermannschaft trainieren will. Das passte, schließlich war sein Plan, Lehrer zu werden. Gefeiert wurde im Club: mal ein Turniersieg, mal ein Saisonabschluss. Irgendwann saß er selbst am Pult. Das passte auch, denn seine zweite Leidenschaft war Musik. Also legte er auf, an diesem Abend und an vielen weiteren.

Hockey und Musik – das ist bis heute sein Berufsleben. Auch während des Studiums an der Humboldt-Universität machte er beides weiter. Und danach blieb es dabei. Er machte seine Trainerlizenzen, arbeitete bei verschiedenen Vereinen, trainierte Jungen und Mädchen, Damen und Herren. Und an manchen Abenden wurde er zu „DJ U.P.E.K.“.

Seit acht Jahren ist Ulli Kuske beim Berliner Hockey-Club in Zehlendorf (BHC), trainiert zurzeit eine Mädchen- und eine weibliche Jugendmannschaft.

Foto: Ulrich Kuske

Das heißt: mindestens viermal die Woche Training, dazu Punktspiele, manchmal bis zu fünf in der Woche. An den anderen Tagen bereitet er Trainingseinheiten vor, plant Turniere und Mannschaftseinteilungen, hat Besprechungen im Verein – und steht am DJ-Pult. In Clubs, auf After-Partys, zum Beispiel nach dem Berliner Marathon und Halbmarathon, auf privaten Feiern.

Auch das geht mit viel Organisation und Vorbereitung einher, allein für Verhandlungen, den Technikaufbau, den Musikmix: Was er spielt, hängt vom Ort und dem Event ab.

Es gibt Tage, an denen arbeitet er sogar in beiden Berufen. Erst kürzlich: mittags Technikaufbau in Mitte, dann zum Training nach Zehlendorf zu einem Spiel und zurück nach Mitte zur Party, die bis in die Nacht ging. Am nächsten Tag zum Trainerlehrgang und zur Deutschen Hockeymeisterschaft nach Krefeld. Wieder einen Tag später zurück, im Auto umgezogen für die nächste Party und bis nachts als „U.P.E.K.“ unterwegs. Zwei Stunden Schlaf, dann erneut auf den Hockeyplatz. So stressig läuft es nicht immer, aber weniger als 60 Stunden hat seine Arbeitswoche selten.

Bestätigung bei Erfolg

Doch auch wenn der Doppelberuf viel Unregelmäßigkeit bringt, will Ulli Kuske es nicht anders haben. Er sieht Parallelen in den zwei Berufen: „In beiden bereite ich den Menschen eine gute Zeit.“ Klar, beim Hockey macht den Kindern nicht jedes Training Spaß. Aber „in die Schule müssen sie, auf den Hockeyplatz wollen sie“, sagt er. Und wenn dann die Erfolge da sind, wie zuletzt zwei deutsche Meistertitel seiner Mädchenmannschaft, dann ist das auch für ihn eine Bestätigung, an der richtigen Stelle zu sein.

Leben könnte er auch von einem seiner Berufe, wenn er ihn Vollzeit ausüben würde. Aber er sieht in den zwei Standbeinen eine Sicherheit, immerhin sei beides krisenfest. „Gefeiert wird immer, egal ob es den Menschen gut geht oder schlecht, und Hockeytrainer werden immer gesucht“, weiß er. Allerdings gebe es in Berlin wenige Festanstellungen als Trainer, und die Hauptstadt möchte er ungern verlassen.

Wenn aber einmal seine beruflichen Stricke reißen, könnte Kuske ja immer noch Lehrer werden.

Mehr zum Thema:

Berliner Firmen suchen händeringend nach Azubis

Berliner Therapeuten kämpfen gegen Outsourcing

Immer mehr befristete Arbeitsverträge in Berlin