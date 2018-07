Berlin lehnt Abschiebungen in Maghreb-Staaten ab

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist wieder einmal in der Zwickmühle. Seine Koalitionspartner Grüne und Linke haben am Donnerstag angekündigt, im Bundesrat den jüngsten Beschluss der großen Koalition von SPD und CDU/CSU in der Asylpolitik nicht mittragen zu wollen. Beide sprechen sich gegen das Vorhaben aus, die Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien, Marokko sowie Georgien zu „sicheren Herkunftsländern“ zu erklären.

So gerät Müller, derzeit außerdem amtierender Bundesratspräsident, erneut in einen Loyalitätskonflikt. Er steht der Landes-SPD vor und gehört gleichzeitig dem Bundespräsidium der SPD an. Im März war es zum heftigen Streit in der rot-rot-grünen Koalition gekommen, weil er gegen den erklärten Willen der Regierungspartner nicht versucht hatte, das Gesetz zur Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge aufzuhalten. Auch in der Hauptstadt-SPD hagelte es Kritik.

Juso-Chefin Klose: „Berlin muss ablehnen“

Spannend wird daher, ob der Senats-und SPD-Landeschef sich dieses Mal gegen den auf Bundesebene ausgehandelten Beschluss stellen wird. Große Teile der GroKo-kritischen Berliner SPD erwarten von ihm eine kritische Haltung gegenüber der Politik der rot-schwarzen Koalition. Vor allem, nachdem der Hardliner Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister ist.

Vor zwei Jahren hatte sich die Landes-SPD klar dafür ausgesprochen, dass auch die nordafrikanischen Länder Marokko, Algerien und Tunesien keine „sicheren Herkunftsstaaten“ sind. Mit dem Zusatz „zur Zeit“.

Die Berliner Juso-Chefin Annika Klose sieht dies immer noch so. Sie fordert Müller auf, im Bundesrat gegen den Plan der großen Koalition zu stimmen. „Berlin muss ablehnen. Tunesien, Algerien und Marokko sind keine sicheren Herkunftsstaaten“, sagte Klose der Berliner Morgenpost. „Solange in diesen Ländern die Rechte von Frauen und homosexuellen Menschen nicht ausreichend geschützt sind, dürfen Menschen nicht dort hin zurückgeschickt werden“, verlangte Klose.

Auch die SPD-Abgeordnete Ülker Radziwill sieht die Bedingungen sicherer Herkunftsländer noch nicht erfüllt. Der Lichtenberger Kreischef Kevin Hönicke, der dem SPD-Landesvorstand angehört, spricht sich ebenfalls für Ablehnung im Bundesrat aus. „Der Fall des Afghanen, der gar nicht hätte abgeschoben werden dürfen, zeigt, dass es wenig Sinn macht, Länder als sicher einzustufen, die es nicht sind“, betonte Hönicke gegenüber der Berliner Morgenpost.

Müller hält sich noch bedeckt. „Es gibt dazu im Senat noch keine Meinungsbildung“, sagte der Regierungschef auf Anfrage. Das Gesetz wird frühestens im Oktober im Bundesrat behandelt. Zuvor muss es in den Bundestag. „Ich gehe davon aus, dass Berlin nicht zustimmen wird“, machte die Berliner Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel klar.

Im RBB-Inforadio hatte sie erklärt, es gebe aus den betreffenden Ländern immer noch Berichte über Folter und unfaire Gerichtsverfahren. „Unser Ziel ist die Ablehnung im Bundesrat“, bekräftigte auch die Landeschefin der Linken, Katina Schubert.

Gesetz könnte im Bundesrat an den Grünen scheitern

Berlin muss sich im Bundesrat mindestens enthalten. Das sieht der Koalitionsvertrag vor, wenn sich die drei Bündnispartner nicht einig sind. Am Ergebnis ändert dies aber nichts: Eine Enthaltung kommt einer Nein-Stimme gleich. Die rot-schwarze Koalition auf Bundesebene wird sich schwer tun, Verbündete in der bunten Länderkammer zu finden, die den Beschluss unterstützen. Sie braucht 35 Stimmen der 69 Stimmen für eine Mehrheit.

Das Vorhaben könnte – wie schon im März 2017 – an den Grünen scheitern, die in neun Landtagen sitzen. Allein Baden-Württemberg macht eine Ausnahme. Man werde sich an den Koalitionsvertrag halten, in dem die Erweiterung der sicheren Herkunftsländer um Tunesien, Marokko und Algerien verabredet sei, sagte ein Regierungssprecher der Berliner Morgenpost.

„Der rot-rot-grüne Senat lässt auch in der Asylpolitik keinen Fehler aus“, konstatierte Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger. „In Berlin fallen Flüchtlinge laut einem Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten aus den Maghreb-Staaten statistisch kaum ins Gewicht. Laut Senatsinnenverwaltung sind – Stand 30. Juni – 86 Geflüchtete aus Algerien ausreisepflichtig, 80 aus Marokko, 46 aus Tunesien und 88 aus Georgien.

