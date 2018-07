Ed Sheeran im Olympiastadion - Liveblog zum Konzert

Berlin. Er ist mehrfacher Gewinner der Grammy Awards, brach mit seinem dritten Studioalbum "Divide" 2017 alle Rekorde und ist bekannt für Welthits wie "Shape of You", "I See Fire" und "The A Team". Jetzt ist der Superstar in Berlin und steht am Donnerstagabend im Olympiastadion auf der Bühne.

Alles Wissenswerte und die besten Eindrücke vom Konzert gibt es hier im Liveblog.

+++ 19.47 Uhr +++

Nachdem die Stimmung bei Voract Jamie Lawson schon super war, legt Sängerin Anne-Marie jetzt nach.

+++ 19.39 Uhr +++

Einige Besucher genießen noch die letzten Sonnenstrahlen vor dem Konzert. Festivalfeeling macht sich breit.

Schnell noch zum Sonnen vor das Stadion legen.

Foto: Nina Kugler

+++ 19.37 Uhr +++

Und auch wenn es mal drückt: kein Problem! Es gibt genügend Toiletten auf dem Gelände.

Für den dringenden Notfall ist gesorgt.

Foto: Nina Kugler

+++ 19.29 Uhr +++

Bowle, Currywurst, Bier. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Vor dem Stadion ist dei Stimmung schon gut. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Foto: Nina Kugler

+++ 19.28 Uhr +++

Während die einen im Olympiastadion auf das Konzert warten, sporteln andere im angrenzenden Schwimmbad

Die Aussicht vom Stadion.

Foto: Nina Kugler

+++ 19.06 Uhr +++

Wer nach dem Konzert noch nicht genug von dem Sänger hat, kann sich in den nächsten Wochen noch sein Ebenbild aus Wachs anschauen. Seit dem 17. Juli steht Ed Sheerans Figur im Berliner Wachsfigurenkabinett bei Madame Tussauds aus.

+++ 19.05 Uhr +++

Unaufhörlich strömen Menschenmassen ins Olympiastadion, obwohl Ed Sheeran erst um 19:45 Uhr auftreten soll.

Die Fans strömen ins Stadion.

Foto: Nina Kugler

+++ 18.48 Uhr +++

Karten, die von Viagogo gekauft wurden und nicht mit dem eigenen Namen personalisiert sind, haben heute keine Gültigkeit. Vor dem Olympiastadion bilden sich vor dem Troublecounter lange Schlangen von Fans. Ob einige dennoch aufs Konzert dürfen, ist fraglich. Auf alle Fälle kann man hier ein Formular ausfüllen, um sein Geld zurück zu bekommen.

Lange Warteschlangen vor dem Eingang.

Foto: Nina Kugler

+++ 18.45 Uhr +++

Der englische Singer-Songwriter Jamie Lawson ist bereits auf der Bühne. Er ist der Voract von Ed Sheeran. Hier gibt es schon die ersten Bühneneindrücke.

+++ 18.21 Uhr +++

Die Verkehrsinformationszentrale informiert bereits, dass ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet wird. Besucher sollten deshalb lieber auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen.

Um 19:00 Uhr (Einlass ab 16:00 Uhr) spielt @edsheeran ein #Konzert im @Oly_Berlin in #Westend. Im Bereich Heerstraße und Reichsstraße mit erhöhtem #Verkehrsaufkommen rechnen. Besucher sollten zur An- und Abreise die @SBahnBerlin und @BVG_Ubahn nutzen! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) July 19, 2018

+++ 18.17 Uhr +++

Pünktlich zum Konzert ist wieder strahlender Sonnenschein in Berlin. Karten gibt es übrigens nicht mehr...

+++ 18.12 Uhr +++

Die ersten Reihen sind schon belegt. Diese Mädels freuen sich, Ed Sheeran aus nächster Nähe sehen zu können.

+++ 18.06 Uhr +++

Welche Songs wird Ed Sheeran heute Abend zum Besten geben? Was ist beim Einlass alles zu beachten? Die wichtigsten Infos zum Mega-Konzert gibt es noch mal hier.

+++ 18.03 Uhr +++

Langsam wird es immer voller am Stadion. Die Vorfreude auf das Konzert steigt.

+++ 18.00 Uhr +++

Die Stadiontüren sind bereits seit circa 16 Uhr geöffnet. Schon Stunden vor dem eigentlichen Einlass trudelten die ersten Fans am Olympiastadion ein.