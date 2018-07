ALBA Berlin verlängert Vertrag mit US-Center Clifford

Berlin. Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat den auslaufenden Vertrag mit Center Dennis Clifford um ein Jahr bis 2019 verlängert. "Ich habe mich entschieden, in Berlin zu bleiben, weil ich absolut überzeugt bin, dass es sportlich und persönlich für mich die beste Situation ist", sagte der 26 Jahre alte US-Amerikaner am Donnerstag in einer Vereinsmitteilung. Er wolle künftig "Titel für diesen Club und diese Stadt gewinnen."

Clifford war im vergangenen Sommer von den Santa Cruz Warriors aus der Entwicklungsliga der NBA (D-League) zum Vizemeister nach Berlin gewechselt. In seiner ersten Bundesliga-Saison gelangen ihm im Schnitt 9,3 Punkte. "Er passt mit seinen Fähigkeiten sehr gut in unsere Mannschaft und liefert dazu noch einen wichtigen Beitrag zur Teamchemie. Wir sind froh, ein weiteres Jahr mit Dennis zu arbeiten", sagte ALBA-Sportdirektor Himar Ojeda.

( dpa )