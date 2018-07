Sperrgitter gegen „Personen im Gleis“ am Ostbahnhof

Berlin. Verspätungen und Zugausfälle bei der S-Bahn, die ärgern nicht nur täglich Zehntausende Fahrgäste, sondern vermiesen der Bahntochter auch wirtschaftlich die Bilanz. Seit Jahren behalten die Länder Berlin und Brandenburg Zahlungen zweistellige Millionenbeträge ein, weil die S-Bahn die im Verkehrsvertrag vereinbarte Qualitätsvorgaben nicht einhält. Mit der am Mittwoch vorgestellten „Qualitätsoffensive S-Bahn plus“ will die Bahntochter nun umsteuern.

180 verschiedene Maßnahmen umfasst das bis 2025 ausgerichtete Programm, das sowohl technische, als auch organisatorische Verbesserungen zum Ziel hat. S-Bahnchef Peter Buchner kündigte am Mittwoch mehrere Pilotprojekte an, bei denen die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen überprüft werden soll. Einer davon: Am Ostbahnhof sollen in Kürze „Bahnsteig-Endtüren“ eingebaut werden. Mit „eher filigranen Absperrgittern“ an den Bahnsteigenden will die Bahn künftig verhindern, dass Nichtbahnmitarbeiter kurzerhand in die Gleise marschieren.

„Personen im Gleis – das ist inzwischen eines unseren größten Probleme im S-Bahn-Betrieb“, sagt Buchner. Der Ostbahnhof sei dafür ein regelrechter „Hotspot“. Allein dort hätten „Personen im Gleis“ im Vorjahr mehr als 100 Betriebsstörungen auf den stark befahrenen Stadtbahn-Linien verursacht. Denn kommt es zu einer solchen Meldung, muss die S-Bahn schon aus Sicherheitsgründen den Fahrstrom abstellen. Was wiederum bedeutet: Stillstand im Zugverkehr oft über viele Minuten, bis alarmierte Bundespolizisten die „Personen im Gleis“ gefunden haben oder anderweitig Entwarnung geben.

Mehr Sicherheitskräfte an Warschauer Straße und Alexanderplatz

Ebenfalls die Sicherheit verbessern soll ein Pilotprojekt, das zusätzliche mobile Sicherheitskräfte auf besonders stark frequentierten S-Bahnhöfen vorsieht. Konkret genannt wurden von Buchner dafür die Bahnhöfe Warschauer Straße und Alexanderplatz, die auch bei den Berliner Sicherheitsbehörden unter besonderer Beobachtung stehen.

Beim Qualitätsprogramm „S-Bahn plus“ mit im Boot ist die Bahntochter DB Netze, zuständig für Bahninfrastruktur. Ausfälle von Signalen und Weichenstörungen gelten als eine der Hauptursachen für die aktuellen Betriebsprobleme der S-Bahn. Als besondere Schwachstelle haben die Netzspezialisten Signalkabel ausgemacht. Diese wurden laut DB-Netze-Regionalchef Helge Schreinert bis Anfang der 2000er-Jahre „wohl auch aus Kostengründen“ in einer störanfälligen Version verwendet. Nun will DB Netze auf rund 20 Kilometer Länge ein neues Kabel einbauen – doppelt isoliert und „biss-sicher“, also besser als bisher geschützt vor in Berlin durchaus häufiger anzutreffenden Nagetieren. DB Netze will 22 Millionen Euro zusätzlich in die S-Bahn-Infrastruktur investieren.

Pünktliche S-Bahnen: „Das können wir dauerhaft schaffen.“

Als weitere Schwachstelle hat die S-Bahn ein Relais an den Türen der S-Bahnwagen ausgemacht. Wenn eine Tür nicht schließt, kann der Zug nicht weiterfahren. Die störanfälligen Türrelais sollen möglichst bald ersetzt werden. Ein anderes Problem seien die Elektronikschränke in den Zügen der jüngsten S-Bahn-Baureihe 481. An sehr warmen Tagen überhitzen diese Kästen immer wieder. Damit falle die gesamte Zugelektronik aus, sagte Buchner. Nun sollen die Elektronikschränke eine zusätzlich Kühlung erhalten. Der Umbau soll noch im Herbst beginnen und in einem Jahr abgeschlossen sein.

Einen kleinen Lichtblick für Fahrgäste und Unternehmen gleichermaßen konnte Buchner bereits vergeben. Während die Pünktlichkeit der S-Bahn im ersten Halbjahr 2018 mit 94,5 Prozent weiter deutlich unter der Zielmarke von 96 Prozent lag, seien die Züge in den vergangenen zehn Tagen „stabil zwischen 97 und 98 Prozent“ pünktlich gewesen. Der Berliner S-Bahnchef ist sich sicher: „Das können wir dauerhaft schaffen.“

