Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug.

Berlin. Ein Gartenhäuschen ist in Berlin-Falkenhagener Feld durch ein Feuer zerstört worden. Eine Anwohnerin in der Falkenseer Chaussee entdeckte am Mittwochmorgen die Flammen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Brand konnte zwar durch die Feuerwehr gelöscht werden, das Gartenhaus wurde jedoch vollständig ein Raub der Flammen. Niemand wurde verletzt. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, sagte der Sprecher. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

( dpa )