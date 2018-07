Zivilfahnder nehmen S-Bahn-Sprayer fest

Berlin. Drei Männer haben in Berlin-Prenzlauer Berg eine S-Bahn besprüht und sind auf frischer Tat geschnappt worden. Die Sprayer machten sich am Mittwochmorgen an einem abgestellten Zug in der Nähe des S-Bahnhofs Greifswalder Straße zu schaffen, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach besprühten sie die Bahn auf einer Fläche von 16 Quadratmetern. Zivilfahnder nahmen die zwei 30 Jahre alten Männer sowie einen 32-Jährigen fest. Einer von ihnen war wegen illegalen Sprayens bereits polizeibekannt.

( dpa )