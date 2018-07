Ausgeschlossener SV Babelsberg in Landespokal mit ausgelost

Potsdam. Der vom Brandenburger Landespokal ausgeschlossene Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 würde bei erfolgreichem Einspruch in der ersten Runde auf den Landesligisten Pritzwalker FHV 03 treffen. Das ergab die Auslosung des Brandenburger Landespokals in Potsdam am Mittwoch. Die erste Runde wird offiziell am Samstag, 18. August gespielt. Bis dahin müsste das Urteil über den Pokalausschluss der Babelsberger rechtskräftig sein.

Sollte Babelsberg ausgeschlossen bleiben, hätte Gegner Pritzwalk ein Freilos und stünde in der zweiten Runde, erklärte Martin Hagemeister vom Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) während der Auslosung. Der Regionalligist hatte am Wochenende bereits betont, Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen zu wollen. Bislang ist beim FLB aber noch kein Einspruch eingegangen, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Babelsberg hat dafür bis zum 23. Juli Zeit. Deshalb wurde der Verein zunächst mit ausgelost.

Mit dem Ausschluss hatte der Verband vor allem auf die Ausschreitungen beim Landespokalfinale gegen den FC Energie Cottbus (0:1) im Mai reagiert, als vermummte Babelsberg-Anhänger zahlreiche Knallkörper und Nebeltöpfe aufs Spielfeld sowie in Richtung des Cottbus-Blocks geworfen und die Siegerehrung verhindert hatten.

Derweil muss Titelverteidiger und Drittliga-Aufsteiger Cottbus beim Landesklasse-Vertreter BSC Fortuna Glienicke antreten. Allerdings wird der Spieltermin wohl verlegt, da Cottbus bereits am Montag, 20. August im DFB-Pokal auf den SC Freiburg trifft.

( dpa )