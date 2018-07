"S-Bahn Plus": Wie die S-Bahn besser werden will

Am Mittwoch wurde die Qualitätsoffensive "S-Bahn Plus" vorgestellt.

Berlin. Am Mittwochvormittag haben S-Bahn-Chef Peter Buchner und Bahnbevollmächtigter Alexander Kaczmarek am Hauptbahnhof die Qualitätsoffensive „S-Bahn Plus“ vorgestellt – ein Programm für mehr Pünktlichkeit, Qualität und Service im Berliner Nahverkehr. Starten will man mit den insgesamt 180 Punkten noch in diesem Jahr.

„Unser Anspruch ist es, unsere täglich 1,4 Millionen Fahrgäste zuverlässig und pünktlich an ihr Ziel zu bringen. Mit unserer Leistung sind wir nicht immer zufrieden und haben daher noch einmal alles auf den Prüfstand gestellt“, so der Vorsitzende der Geschäftsführung der S-Bahn Berlin, Peter Buchner in einer Mitteilung der S-Bahn.

Unter anderem sollen mit den Investitionen die Bahnhöfe attraktiver und sicherer gemacht sowie die Energie- und IT-Versorgung optimiert werden. „Das Ergebnis ist ein umfangreicher Maßnahmenkatalog, von dem wir uns deutliche Verbesserungen in allen Bereichen versprechen“, erklärte Buchner weiter.

Türen werden in der Hauptverkehrszeit zentral geöffnet

Eines der Vorhaben war bereits vorab durchgedrungen, ist aber nach zahlreichen kritischen Berichten nicht durchgesetzt worden. Demnach sollten stark verspätete Züge auf dem westlichen Ring an den beiden Bahnhöfen Halensee und Hohenzollerndamm vorbeifahren, um so die Verspätung aufzuholen. Bereits am Dienstag wurde die Idee zum sogenannten Pilotprojekt von der S-Bahn wieder zurückgezogen.

Die neue Offensive will man bei der S-Bahn dagegen bis 2023 in größten Teilen umgesetzt haben. Spätestens bis 2015 sollen die einzelnen Punkte vollständig realisiert sein.

Einige Beispiele des Programms:

An den Bahnhöfen

Mehr Personal und Reinigungseinsätze an Bahnhöfen

Bauliche Aufwertung von 17 Bahnhöfen (Schwerpunkt Zugangsbereiche), Wandgestaltung an weiteren Stationen

Erneuerung von Fahrgastinformationsanlagen

Zusätzliche Sicherheitskräfte als Pilotprojekt an Bahnhöfen wie Warschauer Straße und Alexanderplatz, ergänzend zu

fünf S-Bahnwachen und mobile Unterstützungsgruppen

Bahnsteig-Endtüren sollen das unberechtigte Betreten von Gleisanlagen verhindern. Der Pilot startet am Ostbahnhof.

Im Zug

Zusätzliche Triebfahrzeugführer

Zentrales Öffnen der Türen in der Hauptverkehrszeit auf wichtigen Bahnhöfen (Test ab 23. Juli zwischen Ostkreuz und Hauptbahnhof)

Im Netz und an der Energieversorgung

Ausbau der vorausschauenden Instandhaltung

Modernisierung und Ausbau von IT, Energieversorgung, Netztechnik

Kürzere Wartungsintervalle bei der Infrastruktur

Ausbau der Energieversorgung durch 22 zusätzliche Gleichstromunterwerke

Errichtung einer zentralen Schnittstelle für alle 14 elektronischen Stellwerke zur schnelleren Störungsermittlung

Austausch von 915 störanfälligen Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Am Fahrzeug

Erneuerung von Türrelais zur deutlichen Reduzierung von Türstörungen bei der Baureihe 481

Vorziehen von Maßnahmen zur Vermeidung hitzebedingter Zugausfälle (aufwändige Belüftungseinrichtung für Technikschränke in der BR 481)

Außerdem bereits laufende Maßnahmen (im Rahmen der Verkehrsverträge):

Beschaffung neuer Fahrzeuge (BR 483/484) und Anpassung der Werkstatt Grünau (900 Millionen Euro)

Bis 2023 umfassende technische Überholung der Baureihen 480, 485 und 481 (250 Millionen Euro).

Investitionen

• S-Bahn Berlin GmbH: mindestens 1,4 Millionen Euro

• DB Netz AG: ca. 20 Millionen Euro

• DB Station&Service AG: 11 Millionen Euro

• DB Energie GmbH: 230 Millionen Euro (öffentliche Mittel)

• Insgesamt fließen bis 2023 im Rahmen der Verkehrsverträge rund 1,1 Milliarden Euro in die S-Bahnflotte (Ertüchtigung alter Baureihen und Beschaffung von Neufahrzeugen).

