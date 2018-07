Berlin. Ein Supermarkt in Berlin-Fennpfuhl ist in der Nacht zum Mittwoch in Flammen aufgegangen. "Wir sind hier mit etwa 75 Leuten im Einsatz", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer brach im Gebäude aus und setzte auch das Dach in Brand. "Der Schaden ist erheblich - und wir brauchen hier wirklich viel, viel Wasser", sagte der Sprecher weiter. Verletzte gab es nicht. Wie es zu dem Feuer in der Bernhard-Kästlein-Straße kam, klären die Brandermittler.

( dpa )