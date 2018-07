Berlin. Taucher haben einen Jugendlichen aus einem Badesee in Berlin-Charlottenburg gerettet. Dieser sei am Dienstag von einem Ponton im Jungfernheidesee ins Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht, erklärte die Feuerwehr. Augenzeugen konnten den Helfern demnach sagen, wo der etwa 18 Jahre alte Jugendliche ins Wasser gesprungen war, so dass ihn die Taucher fanden. Er wurde von einem Notarzt wiederbelebt und kam in ein Krankenhaus.

( dpa )