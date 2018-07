Tresor von Erich Mielkes Sohn aus Hohenzollernkanal gefischt

Berlin. Ein richtig dicker Brocken hing am vergangenen Freitag an der Angel von Daniel G. Der 28 Jahre alte Berliner hielt seine Magnetangel an der Seestraße/ Ecke Nordufer (Wedding) in den Hohenzollernkanal, als er merkte, dass sein Magnet an etwas Schwerem haften blieb. „Ich habe dann zuerst eine Brechstange geangelt“, bestätigt Daniel G. am Dienstag einen Bericht der „BILD"-Zeitung. „Und da dachte ich mir dann: Da muss doch noch mehr im Wasser sein.“ Also warf der die Angel erneut aus. Und tatsächlich: G. fischte einen etwa 30 Kilogramm schweren Tresor aus dem Kanal.

Da dieser nicht verschlossen war, konnte der Hobby-Angler einen Blick hinein riskieren. „Ich habe einen Autoschlüssel, einen Jagdschein, Sparbücher und Kreditkarten gefunden“, erzählt G. – und alle Dokumente liefen auf den Namen des 69 Jahre alten Frank Mielke. „Ich wusste nicht, wer das ist und habe ihn erst mal gegoogelt“, sagt G. Ohne Erfolg. Erst die herbeigerufene Polizei konnte den Hobby-Angler aufklären: Bei dem Tresor handelt es sich wohl um den von Frank Mielke, Sohn des ehemaligen Stasi-Chefs Erich Mielke. Dieser war von 1957 bis 1989 Minister für Staatssicherheit der DDR.

Der Tresor war im Januar 2008 bei einem Einbruch in die Familienvilla in Lichtenberg gestohlen worden. Die Diebe hatten ihn damals mitgenommen und später aufgebrochen. Offenbar nahmen sie Wertgegenstände heraus und versenkten den Tresor im Kanal.

Berliner Polizei leitet keine neuen Ermittlungen ein

Familie Mielke stellte nach dem Diebstahl Strafanzeige wegen Wohnungseinbruch, jedoch wurde das Verfahren später eingestellt – es konnten keine Täter ermittelt werden, erklärt nun Polizeisprecherin Valeska Jakubowski. Und auch jetzt sollen keine neuen Ermittlungen eingeleitet werden. „Der Wohnungseinbruch ist mittlerweile verjährt“, sagt Jakubowski.