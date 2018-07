Brennender Lastwagen-Anhänger führt zu Stau auf A9

Potsdam. Ein brennender Lastwagen-Anhänger hat am Dienstag zu längeren Staus auf der Autobahn 9 von Leipzig nach Berlin gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, brannten in dem Anhänger unweit von Beelitz (Potsdam-Mittelmark) aus ungeklärter Ursache rund 50 Dachkofferboxen, auch der Grünstreifen fing Feuer. Die Feuerwehr setzte Löschschaum ein, um die Flammen zu bekämpfen. Die Autobahn wurde für fast vier Stunden in Richtung Berlin gesperrt, der Verkehr abgeleitet. Erst am späten Vormittag war ein Fahrstreifen wieder frei. Zeitweise bildete sich ein Stau auf rund zehn Kilometer Länge. Der Sachschaden wurde auf 40 000 Euro geschätzt.

( dpa )