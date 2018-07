Dealer-Trio auf frischer Tat ertappt

Berlin. Drei mutmaßliche Drogendealer sind in Berlin-Gesundbrunnen festgenommen worden. Die 19, 21 und 22 Jahre alten Männer wurden am Montagnachmittag von Zivilpolizisten im Volkspark Humboldthain beim Dealen erwischt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Während der Kontrolle sei ein potenzieller Kunde, der die Situation nicht erkannte, auf das Trio zugekommen und habe Drogen kaufen wollen. Die Beamten durchsuchten die mutmaßlichen Dealer und stellten Handys, Bargeld und Betäubungsmittel sicher. Auch deren Wohnungen nahmen die Ermittler unter die Lupe, dabei wurden weitere Handelsutensilien sowie ein Messer sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

( dpa )