Prozesse Millionenraub in Goldgeschäft: zweiter Prozess beginnt

Berlin. Nach einem Überfall auf ein Goldgeschäft in Berlin-Tiergarten mit einer Beute von mehr als einer Million Euro kommt es zu einem zweiten Prozess. Ein 34-Jähriger steht ab heute vor Gericht. Er soll mit zwei bereits verurteilten Männern das Gold- und Silbergeschäft ausgeraubt haben. Bei der Tat im Oktober 2016 war ein Angestellter des Ladens in der Budapester Straße gezwungen worden, Tresore zu öffnen. Die Täter erbeuteten Münzen und Goldbarren. Zwei der Räuber, darunter ein damaliger Profiboxer, wurden in einem ersten Prozess im Juni 2017 zu Gefängnisstrafen von vier Jahren und drei Monaten beziehungsweise fünf Jahren verurteilt.

( dpa )