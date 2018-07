Berlin muss Hochschulen für 3,2 Milliarden Euro sanieren

Berlin. Berlins Hochschulen sind ein Sanierungsfall. Mittelfristig wird der Instandsetzungsbedarf auf 3,2 Milliarden Euro beziffert. Das geht aus einem Gutachten hervor, das am Montag vorgestellt wurde. Untersucht wurden 461 Gebäude mit insgesamt 1,1 Millionen Quadratmeter Nutzfläche an allen elf staatlichen Hochschulen. Das sind 88 Prozent ihrer Gebäude. Damit ist der Sanierungsbedarf erheblich höher als bislang angenommen. Frühere grobe Schätzungen gingen eher von der Hälfte der benötigten Summe aus.

Das Gutachten biete erstmals einen umfassenden, seriösen und detaillierten Überblick zum tatsächlichen Instandsetzungsbedarf an den staatlichen Hochschulen, sagte Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD). Es wurde von der rheform GmbH im Auftrag der Hochschulen erstellt.

Jährlich müssten 150 Millionen Euro zusätzlich investiert werden

Ein knappes Drittel des Finanzierungsbedarfes von 3,2 Milliarden Euro habe der Senat bereits über die aktuelle Investitionsplanung und den Investitionsfonds des Landes abgedeckt, so Krach. Das Gutachten empfiehlt, den Mehrbedarf von rund 2,3 Milliarden Euro über 15 Jahre abzubauen. Daraus ergäben sich zusätzliche jährliche Investitionen von jeweils gut 150 Millionen Euro. Diese Mittel muss die Wissenschaftsverwaltung bei künftigen Etatverhandlungen durchsetzen.

Wissenschaftsverwaltung und Hochschulen haben zudem einen „Sechs-Punkte-Sofortplan“ erarbeitet. Er soll den bis 2026 laufenden „Investitionspakt Wissenschaftsbauten“ des Senats ergänzen. In diesem Pakt sind bereits 223 Projekte im Umfang von 2,3 Milliarden Euro erfasst. Darin sind allerdings auch Neubauten und die Charité enthalten, die im Sanierungsgutachten nicht berücksichtigt wurden.

Der Sofortplan zielt vor allem darauf ab, Bauprozesse an den Hochschulen zu beschleunigen und Planungsverfahren zu vereinfachen. So seien in Berlin drei Prüfschritte für Planungsunterlagen üblich, andere Bundesländer und auch der Bund kämen mit zwei Schritten aus, sagte Krach.

Hochschulen könnten selbst fürs Bauen verantwortlich werden

Beabsichtigt wird auch, die Hochschulen verstärkt als Bauherren einzusetzen. Bislang liegt die Verantwortung für große Bauvorhaben jenseits von vier Millionen Euro bei Hochschulen und fünf Millionen Euro bei Universitäten in den Händen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Die Hochschulen seien bereit, diese Verantwortung zu übernehmen – und sie hätten auch gezeigt, dass sie es könnten, betonte der Staatssekretär. Voraussetzung sei der Ausbau der personellen Kapazitäten in ihren Bauabteilungen.

Zugleich sieht der Plan vor, an den Hochschulen Baukorridore mit festen Etats einzurichten. So sollen sie eine Prioritätenliste über ihre dringendsten Projekte anlegen können. Diese sollen dann vorrangig für die Investitionsplanung 2019 bis 2023 sowie den Investitionsfonds des Landes angemeldet werden. Schließlich strebt der Senat an, dass sich auch der Bund an Sanierungs- und Modernisierungsprojekten im Wissenschaftsbereich beteiligt.

Größter Sanierungsbedarf bei FU und TU

Den mit Abstand höchsten mittelfristigen Sanierungsbedarf weisen laut Gutachten die Freie Universität (FU) mit 810 Millionen Euro und die Technische Universität (TU) mit 757 Millionen Euro auf. FU und TU haben auch die höchsten Anteile an der untersuchten Nutzfläche, zusammen fast 600.000 Quadratmeter. Mit deutlichem Abstand folgen die Humboldt-Universität mit 320 Millionen Euro sowie die Universität der Künste mit 134 Millionen Euro. Der geringste Bedarf wird der Kunsthochschule Weißensee (acht Millionen Euro) und der Hochschule für Wirtschaft und Recht (sieben Millionen Euro) attestiert.

Große Einzelprojekte sind zum Beispiel an der HU der Umbau des

Gebäudes Invalidenstraße 110 für die

Philologischen Institute (56 Millionen Euro) und die Sanierung des Hauptgebäudes Unter den Linden (47 Millionen). An der FU schlägt unter anderem die Grundsanierung mehrerer Gebäude des Instituts für Chemie an der Arnim-allee und der Takustraße mit 100 Millionen Euro zu Buche. An der TU steht ab 2020 die 67 Millionen Euro teure Sanierung des Physikgebäudes an.

