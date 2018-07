Leihrad-Experte: Weitere Anbieter werden aufgeben

Die deutsche Hauptstadt als großes Freilichtlabor: Acht Anbieter haben rund 16.000 Leihfahrräder in Berlin verteilt. Der harte Wettbewerb brachte erste Unternehmen bereits in Schwierigkeiten. Obike gestand finanzielle Probleme ein, Ofo kündigte an, Berlin verlassen zu wollen. Branchen-Experte Tilman Bracher vom Deutschen Institut für Urbanistik geht davon aus, dass sich der Markt weiter konsolidiert.

Mit Ofo gibt einer der größten Leihfahrrad-Anbieter in Berlin auf. Warum?

Tilman Bracher: In China, wo sich zahlreiche Leihradanbieter tummeln, findet offenbar bereits ein starker Konzentrationsprozess statt. Ich vermute, dass Ofo die Räder jetzt irgendwo hinbringt, wo es lohnender ist. London etwa hat der Anbieter im Visier. Dort könnten die Fahrräder aus Berlin bald fahren. Generell sind Ofo und Mobike wohl die beiden größten Leihfahrrad-Unternehmen weltweit mit fast 20 Millionen Fahrrädern. Ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden Anbieter die Märkte jetzt unter sich aufteilen.

Mobike bleibt zurück. Was bedeutet der Schritt für den Markt in Berlin?

Das bedeutet eigentlich gar nicht viel. Mobike etwa verteilt seine Fahrräder überall auf der Welt. Sobald der Markt in Berlin genügend Kunden hergibt, werden Mobike und vielleicht weitere Anbieter entsprechend aufstocken. Generell ist der Leihfahrrad-Markt noch sehr jung, und die Leihgebühren sind niedrig. Viele Firmen müssen erst lernen, was funktioniert und was nicht.

Warum ist Berlin so attraktiv für die Leihrad-Branche?

Das liegt auch an den vielen Touristen, die hierher kommen, und die Anbieter teilweise schon von Zuhause kennen. Diese Gäste nutzen die Systeme auch in ihrem Urlaub. Außerdem ist Berlin als eine Stadt mit hohem Fahrradanteil bekannt. Reiseführer empfehlen ja sogar Fahrrad-Touren durch die Stadt. Das ist auch ein Grund, warum so viel fahrradaffines Publikum nach Berlin kommt. Natürlich sind die Leihräder auch bei Pendlern gefragt. Vermutlich wird die Zahl der Kunden, die die Räder nutzen, um zur Arbeit zu kommen in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Ist denn aus Ihrer Sicht genügend Platz für alle Anbieter in der Stadt?

Ich rechne mit einer Konsolidierung der Branche. Letztlich werden drei oder vier Anbieter übrig bleiben. Im Moment baut sich der Markt aber noch auf. Jedes Unternehmen versucht, seine Nische zu finden und überprüft nach einiger Zeit sein Geschäftsmodell.

Rechnen Sie langfristig damit, dass die Preise steigen?

Ich gehe davon aus, dass es für die Kunden teurer wird. Jedoch ist bei vielen Anbietern noch immer nicht klar, welches Geschäftsmodell sie eigentlich aufbauen wollen. Einerseits geht es darum, möglichst viele Kunden zu gewinnen, um den Nutzern später über die App auch andere Produkte verkaufen zu können. Andererseits ist es denkbar, dass die Anbieter die Bewegungsdaten ihrer Kundschaft verwenden. Noch ist nicht klar, womit sich die Anbieter sonst noch finanzieren. Alleine aus der Vermietung werden die Firmen keine schwarzen Zahlen erzielen können.

Tilman Bracher vom Deutschen Institut für Urbanistik

Foto: DAVID AUSSERHOFER / David Ausserhofer

Was ist noch denkbar?

Vor allem ist es möglich, Werbung zu schalten. Wenn man weiß, wo die Menschen herkommen und wo sie hinfahren, kann man passende Angebote auf die App schicken. Gleichzeitig können auch andere Produkte über das mobile Programm vertrieben werden. Es ist ja auch möglich, dass die Branchen zusammenwachsen: Kunden könnten für kurze Strecken Fahrräder nutzen und für weitere Wege Carsharing-Autos.

Der Berliner Senat hat diese rasante Entwicklung nicht vorausgeahnt. Die Politik hatte noch 2015 entschieden, Nextbike als stationären Anbieter zu unterstützen. Wie ist dieser Schritt jetzt zu bewerten?

In anderen Städten, etwa Hamburg, ist ein solches System mit festen Stationen sehr erfolgreich auf dem Markt. Dort hat sich auch kein zweiter vergleichbarer Anbieter etabliert. Mit einem guten eigenen System kann man den Markt ganz gut abdecken. In Berlin ist die Entwicklung allerdings nicht so verlaufen, wie der Senat sie erwartet hatte. Es ist dann parallel Lidl-Bike auf den Markt gekommen und danach noch weitere Anbieter. Gleichzeitig hat es Nextbike nicht geschafft, die Stationen so aufzustellen, wie es eigentlich nötig gewesen wäre, damit das System funktioniert. Das ist alles ein wenig verstolpert worden. Dabei hätte Berlin mit einem hervorragenden eigenen System den andern Anbietern auch den Markteintritt erschweren können.

Einwohner beklagen sich über herumstehende Räder. Ist das noch zu kitten?

Ja. Andere Städte versuchen das ja auch. Aber man sollte das Problem auch nicht überschätzen. Im Vergleich zu den geparkten Autos, die in der Stadt stehen, sind die Fahrräder noch deutlich in der Unterzahl. Wenn man den Ausbau der Fahrradständer so betreibt wie derzeit, werden die Räder ja auch Stellplätze finden.

Bezirksbürgermeister haben laut über eine Sondernutzungsgebühr für die Anbieter nachgedacht. Ist das sinnvoll?

Das ist eine Praxis, die auch schon in anderen Städten gefahren wird. Bremen etwa erteilt den Anbietern eine Sondernutzungsgenehmigung, die auch mit einer Gebühr verbunden ist. Diese Regelung schreibt auch vor, wie die Firmen etwa mit herumliegenden oder kaputten Rädern umzugehen haben. In Berlin ist das momentane Chaos aber keine Frage des Geldes. Bei der aktuellen Fahrradpolitik sind eigentlich mehr Mittel vorhanden, als man zum Beispiel für Fahrradständer verbauen kann. Es fehlt vor allem an Personal.

