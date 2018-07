Tiny-House an der Urania

Wie man auch auf kleinstem Raum leben kann, zeigt die „Tiny House University“ mit Mini-Häusern an der Urania.

„Tiny Town Urania“ Tiny-House-Dorf entsteht an der Urania

Berlin. Drei kleine Holzhütten auf Pkw-Anhängern und ein kleiner Vorplatz – mehr braucht es nicht für die Gründung eines Dorfes. Im Schatten der Urania in Schöneberg entsteht nun im Rahmen des „Tiny Town Urania“-Festivals eine kleine Dorfgemeinschaft. „Alles was es in einem echten Dorf gibt, soll es hier auch geben“ sagt Kurator und Architekt Van Bo Le-Mentzel.

Das Projekt sei mehr als eine bloße Ausstellung, es soll ein Ort des gemeinsamen Gestaltens und Diskutierens werden. Schwerpunkte sind dabei primär die Stadt der Zukunft und alternative Wohnmöglichkeiten.

ANgebote der „Tiny House University“ auch für Kinder zugänglich

Neben Führungen und Vorträgen sollen dort auch Workshops angeboten werden. Bis zum 23. August soll so gemeinsam ein komplett neues „Tiny House“ erbaut werden. Viele der Angebote werden von Geflüchteten mitorganisiert und veranstaltet. Der aus der Flüchtlingshilfe entstandene Trägerverein „Tiny House University“ legt außerdem großen Wert darauf, dass die Angebote auch für die Kinder der nahe gelegenen Flüchtlingsunterkunft zugänglich sind.

Man könnte die Stadt als bloßes künstlerisches Experiment betrachten. Doch dahinter stecken echte Alternativen zum herkömmlichen Wohnen. Der Künstler Apo Ericek will das demons­trieren. Er wird für die Zeit des Projektes vom 18. Juli bis zum 30. September in ein „Tiny House“ an der Urania ziehen.

