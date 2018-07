Berlins bekanntester Schutzpolizist gestorben

Berlin. Einer der bekanntesten Berliner Polizisten ist tot. Am 9. Juli verstarb der ehemalige Landesschutzpolizeidirektor Gernot Piestert im Alter von 75 Jahren, wie die Behörde in einem internen Schreiben den Beamten mitteilte. Für viele war Piestert ein Vorbild. Angenehm im Umgang, basisorientiert, professionell und immer im Einsatz für „seine“ Beamten. Allerdings konnte Piestert auch streng sein. Noch heute berichten Polizisten davon, dass er es nicht ausstehen konnte, wenn Beamte in Uniform aber ohne Kopfbedeckung im Dienst unterwegs waren.

Piestert baute als Leitender Polizeidirektor die Direktion 6 mit auf, die heute für die Bezirke Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick zuständig ist. Die Leitung des Landesschutzpolizeiamtes übernahm er im Jahr 1993 und damit die Verantwortung für Staatsbesuche, Großveranstaltungen und Demonstrationen. „Gernot Piestert war ein Mann, der sich nicht schonte, um das Ideal einer bürgernahen Polizei umzusetzen“, heißt es von eben jener Behörde, die derzeit darum kämpft, wieder bürgernäher zu werden.

Zehn Jahre lang war Piestert Leiter der Schutzpolizei

43 Jahre diente Piestert der Polizei, zehn davon als Leiter der Schutzpolizei und damit als oberster Chef von 19.000 Polizistinnen und Polizisten. Im Jahr 2003 schied Piestert aus dem Dienst aus. Die Stelle des Landesschutzpolizeidirektors wurde unter dem damaligen Polizeipräsidenten Dieter Glietsch abgeschafft, der die Struktur der Behörde verschlanken wollte. Piesterts Abschiedsworte waren damals so trocken wie sein Führungsstil: „Ich melde mich ab“.