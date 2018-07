AfD-Jugend kritisiert Ausschluss vom Berliner CSD

Berlin. Die Junge Alternative, Jugendorganisation der AfD, darf am 28. Juli nicht am Berliner Christopher Street Day teilnehmen. David Eckert, Vorsitzender des Berliner Landesverbandes der JA, machte die Ablehnung des JA-Antrags durch die CSD-Organisatoren am Freitag in einem Video auf seiner Facebook-Seite publik und veröffentlichte darüber hinaus seinen vermeintlichen Mailverkehr mit den Verantwortlichen.

In einer Anfrage vom 10. Juli wollte die Junge Alternative beim CSD einen eigenen Stand anmelden und erkundigte sich zudem über „weitere Beteiligungsmöglichkeiten“. Zwei Tage später, am 12. Juli, antworteten die CSD-Organisatoren. Die Anfrage der AfD-Jugend sei „deutlich zu spät“ eingegangen, die Planungen seien knapp drei Wochen vor dem Event bereits abgeschlossen, hieß es zur Begründung.

In der Mail folgt eine klare Ansage an die Adresse der Jungen Alternative. „Beim CSD Berlin und CSD Berlin e.V. stehen wir für ein Klima der Akzeptanz in unserer Gesellschaft und für eine Kultur, die Geflüchtete willkommen heißt. Menschen und Organisationen, die versuchen, ein Klima der Angst und Ausgrenzung zu schaffen, wie es AfD, BERGIDA und NPD tun, sind beim CSD und beim CSD e.V. nicht willkommen.“

David Eckert, Vorsitzender Jungen Alternative (JA) Berlin

AfD-Jugend sieht sich als Opfer

Dies rief wiederum David Eckert auf den Plan. Am 13. Juli antwortete er mit einer weiteren Mail an die CSD-Organisatoren und einem etwa dreiminütigen Videostatement auf seiner Facebookseite. Darin wirft er den Organisatoren unter anderem vor, sie würden nicht für die gesamte LGBT-Comnunity sprechen, insbesondere nicht für den konservativen Flügel. „Nicht jeder Schwule trägt Lack und Leder, wedelt mit einer Handtasche und lackiert sich die Nägel“, sagt Eckert in dem Video.

Als vermeintlichen Beweis für seine These führt er eine Umfrage der schwulen Dating-Plattform „Planet Romeo“ im Vorfeld der Bundestagswahl an, wonach zwölf Prozent der Lesben und Schwulen ihr Kreuz bei der AfD machen würden. Er wirft den CSD-Organisatoren seinerseits vor, Menschen auszugrenzen und bezeichnet die AfD als „Bollwerk“ gegen die vermeintliche Bedrohung durch illegale Einwanderer, „von denen ein großer Teil die Scharia als Gesellschaftsaufforderung befürworten“ würde.

In einigen Herkunftsländern würden Schwule an Baukränen aufgehängt, sagt Eckert in seinem Videostatement weiter. Er kündigte an, er werde im Vorstand beraten, inwieweit sich die Junge Alternative „dennoch am diesjährigen CSD beteiligen“ könne. Dieser findet am 28. Juli zum 40. Mal statt und hat das Motto "Mein Körper, meine Identität, mein Leben."

