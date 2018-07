Obdachlose leben in Parks: Strategiekonferenz im Oktober

Hausrat und Kinderwagen von obdachlosen Menschen stehen in der Parkanlage Schlesischer Busch in Treptow.

Berlin. Bei dem anhaltend guten Wetter kampieren in vielen Berliner Parks wieder Obdachlose und Wanderarbeiter aus Osteuropa. Anders als im vergangenen Herbst lebt ein Teil der Menschen ohne Zelt direkt unter dem freien Himmel. Manche haben sich aber auch kleine Camps eingerichtet oder wohnen in parkenden Autos am Straßenrand neben den Grünanlagen. Betroffen sind etwa der Tiergarten in Mitte, der Görlitzer Park und das May-Ayim-Ufer in Kreuzberg, der Park am Schlesischen Busch in Treptow, der Boxhagener Platz in Friedrichshain, die Hasenheide in Neukölln und weitere grüne Ecken verstreut über ganz Berlin.

Die genaue Zahl der Obdachlosen in Berlin steht nicht fest. Nach Schätzungen liegt sie zwischen 4000 und bis zu 10 000 Menschen. Viele stammen aus EU-Ländern in Osteuropa. Im Januar hatte eine neu eingerichtete, bezirksübergreifende Strategiekonferenz zur Wohnungslosenhilfe erstmals getagt. Die nächste Sitzung mit ersten Ergebnissen ist laut der Senatsverwaltung für Soziales am 10. Oktober geplant.

